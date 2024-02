Produits d'hygiène : un Français sur deux s'en prive pour des questions d'argent

La 4e baromètre «Hygiène et précarité en France» publié ce lundi 26 février par l’association Dons Solidaires a souligné l’importance de la précarité hygiénique en France. D’après le sondage Ifop réalisé à cette occasion, 50 % des Français questionnés ont affirmé se priver de produits d’hygiène par manque d’argent.

Un aspect important de la vie quotidienne délaissé par manque de moyens financiers. L’association Dons Solidaires, qui récupère des dons de produits non alimentaires pour un réseau d’associations de lutte contre la pauvreté, a publié ce lundi son 4e baromètre «Hygiène et précarité en France».

Le sondage de l’Ifop, commandé par l’association Dons Solidaires, a mis en lumière que 50 % des Français questionnés ont assuré se priver de produits de certains produits d’hygiène à cause de la crise économique. Ce chiffre a fait un bond de 16 points par rapport à celui du précédent baromètre relayé par l’association en février 2023.

Dans le détail, 40 % des sondés ont affirmé qu’ils se passaient de maquillage, 19 % de rasoirs, 16 % de déodorant, 13 % de lessive, 12 % de shampoing et de brosse à dent, 10 % de dentifrice, de gel douche ou de savon et de protections menstruelles, ainsi que 9 % de papier toilette. Ces données ont elles-aussi connu une hausse comprise entre 2 et 4 points entre février 2023 et janvier 2024.

Autre statistique effarante relayée par l’étude : 22 % des Français interrogés ont expliqué avoir déjà dû choisir entre l’achat de nourriture et de produits d’hygiène. Ce chiffre est même deux fois plus élevé chez les jeunes de 18 à 24 ans (41 %), plus largement touchés par la crise économique touchant la France ces derniers mois.

Le manque de produits d’hygiène a un impact social

Le manque d’investissement dans les produits d’hygiène a conduit les personnes concernées à des comportements antisociaux. 28 % des sondés ont assuré que le fait de manquer de produits d’hygiène les a conduits à ne pas sortir régulièrement de chez eux.

Ils ont même été 23 % à indiquer ne pas se sociabiliser régulièrement avec ses amis ou sa famille, 22 % à confier ne pas faire du sport par crainte de ne pas pouvoir se laver ou encore 17 % à expliquer ne pas se rendre à un entretien d’embauche.

Plus largement, 39 % des parents questionnés ont fait part de leur crainte que leur enfant soit harcelé à l’école en raison du manque de produits d’hygiène dans leur foyer.

«Les résultats du 4e baromètre “Hygiène & Précarité en France” sont sans appel : la précarité hygiénique devient une réalité pour la moitié des Français qui doivent aujourd’hui réduire leur consommation de produits d’hygiène du fait de l’inflation. Plus alarmant encore, 1 Français sur 10 se tourne vers une structure de solidarité pour se procurer ces produits essentiels au quotidien», a synthétisé Dominique Besançon, la déléguée générale de Dons Solidaires.