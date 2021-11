Miss France 2022 : qui est Floriane Bascou, Miss Martinique ?

Elue Miss Martinique le 24 octobre dernier, Floriane Bascou, 19 ans, figure parmi les 29 prétendantes au titre de Miss France 2022, dont la cérémonie se tiendra le 11 décembre prochain, à Caen.

La jeune femme originaire du Lamentin succède à Séphora Azur et représentera sa région le mois prochain. Une mission qu'elle aborde avec entrain et fierté. «Je suis vraiment fière et honorée que vous me permettiez de devenir l’ambassadrice de notre île de beauté. Je me prépare avec l’équipe d’élection Miss Martinique pour être à mon paroxysme et vous rendre encore plus fière lors de l’élection nationale », avait ainsi partagé Floriane Bascou lors de son sacre en octobre dernier.

Une famille de champions

Petite sœur du médaillé olympique Dimitri Bascou, arrivé troisième au 110 mètres haies à Rio en 2016, Floriane Bascou partage avec lui le goût de l'effort. Etudiante en PASS, l'une des deux nouvelles filières qui remplacent la première année commune de médecine, elle rêve de devenir orthodontiste, comme elle l'a confié à LCI.

Du haut de son mètre 71, la jeune femme est également une grande amatrice de cuisine et de voyages selon le média Martinique 1, qui la dépeint comme «calme, posée et réfléchie». Une jeune femme qui défend également la beauté au naturel, comme elle le laisse entendre sur son compte Instagram : « J’étais vraiment impatiente de vous dévoiler ces clichés. Mon deuxième look naturel».

La cérémonie de l’élection de Miss France 2022 se tiendra le samedi 11 décembre au Zénith de Caen, et sera diffusée en direct sur TF1. Et pour la première fois cette année, les 29 prétendantes à la succession d'Amandine Petit bénéficieront d'un contrat de travail et d'une rémunération.