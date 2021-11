Massacre de Tibhirine : mort de Jean-Pierre Schumacher, le dernier survivant

Il était le dernier survivant du massacre de Tibhirine. Le père Jean-Pierre Schumacher est décédé dimanche à l'âge de 97 ans, au monastère Notre-Dame de l'Atlas, à Midelt au Maroc.

En 1996, il avait échappé à l'attaque perpétrée contre les moines trappistes du monastère de Tibhirine, en Algérie. Sept religieux avaient alors été enlevés et assassinés, en pleine guerre civile algérienne.

Le père Jean-Pierre Schumacher, dernier survivant de l’enlèvement et du martyr des moines de Thibirine, est décédé ce dimanche, fête du Christ Roi, pour lequel il a vécu et donné sa vie. En communion avec tous les témoins d’Algérie et pour l’église du diocèse de Rabat. pic.twitter.com/O2XJf1EXdQ

