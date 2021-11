Miss France 2022 : qui est Charlotte Faure, Miss Rhône-Alpes ?

Élue Miss Rhône-Alpes le 25 septembre dernier au Phare de Chambéry, en Savoie, Charlotte Faure, 20 ans, représentera sa région lors de l’élection de Miss France 2022, qui aura lieu le 11 décembre prochain à Caen.

La jeune femme, originaire de Nîmes, a déménagé dans la commune de Biviers, dans le département de l'Isère en région Auvergne-Rhône-Alpes, alors qu'elle était âgée d'un an. Charlotte Faure est actuellement en deuxième année de BTS Communication à l’Itec Boisfleury de La Tronche, non loin de Grenoble, et espère travailler plus tard dans l'événementiel ou le journalisme sportif.

«Cette annonce vient de bouleverser ma vie»

Après avoir été élue Miss Rhônes-Alpes, succédant ainsi à Anaïs Roux qui réprésentait la région l'an dernier, la jeune femme n'avait pas caché sa joie et sa reconnaissance sur Instagram. «Les mots me manquent pour vous exprimer combien cette annonce vient de bouleverser ma vie… À vrai dire je suis encore sur un petit nuage et ne réalise pas que je vais représenter ma région à l’élection nationale. Un mot me vient pour vous exprimer ma gratitude et ma reconnaissance à l’égard de votre soutien, vos encouragements et votre bienveillance : MERCI. Je vous emporte avec moi dans cette fabuleuse aventure avec l’impatience de vous rencontrer et de faire briller le Rhône-Alpes en décembre prochain», écrivait-elle.

Une sportive passionnée de volley

En vraie passionnée de volleyball, Charlotte Faure évolue à un niveau professionnel. «Je fais du volley en équipe nationale 2 à Grenoble depuis 10 ans. C'est ça qui m'a appris la persévérance et l'esprit de compétition», a-t-elle confié à France Bleu.

La jeune Misss est déjà très populaire sur les réseaux sociaux et rassemble plus de 30.000 abonnés sur son compte Instagram, sur lequel elle poste quotidiennement pour rester au contact de ceux qui la soutiennent et espèrent sa victoire en décembre prochain.

Celle qui est admirative du parcours et de la réussite de Jean Dujardin - elle aimerait devenir son éqivalent au féminin selon LCI - souhaiterait mettre au coeur de son action la lutte contre les violences intrafamiliales et conjugales.

La cérémonie de l’élection de Miss France 2022 se tiendra le samedi 11 décembre au Zénith de Caen, et sera diffusée en direct sur TF1. Et pour la première fois cette année, les 29 prétendantes à la succession d'Amandine Petit bénéficieront d'un contrat de travail et d'une rémunération.