Miss France 2021 : Amandine Petit se fâche sur les réseaux sociaux

Nouvelle ambassadrice de l’Hexagone, Amandine Petit a poussé un coup de gueule ce dimanche 27 décembre, après avoir découvert un faux compte usurpant son identité sur Twitter.

«Lorsque l’on commence à parler en mon nom, (...) qu’il s’agit ou qu’il ne s’agit pas de moi, ça commence à me poser un petit problème», s'est-t-elle agacée. «Je demande à chacun d’entre vous de signaler ce compte Twitter qui n’est pas le mien», a-t-elle demandé à ses abonnés sur Instagram. Et de préciser : «Vous ne me retrouverez jamais sur Twitter, l'ensemble des comptes présents à mon nom ne sont pas les miens».

Un nouveau désagrément pour Miss France 2021 qui, depuis son sacre, affronte aussi des critiques sur son poids, de nombreux internautes la trouvant «trop maigre». «On me trouve trop mince, trop souriante... Mais je défie quiconque de sourire deux heures en ayant l’air naturel. Quant à ceux qui pensent que je ne mange pas assez je les invite à me payer le restaurant. Avec tout ce que je mange, cela leur servira de leçon...», a-t-elle fait savoir dans une interview pour Le Parisien.