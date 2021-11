Miss France 2022 : qui est Chloé Galissi, Miss Bourgogne ?

Chloé Galissi représentera la région Bourgogne lors du concours de Miss France 2022, qui se déroulera en décembre prochain à Caen (Calvados).

Originaire de Viriat dans l'Ain, la jeune femme succède à Lou-Anne Lorphelin, Miss Bourgogne, lors de l'édition de 2021.

C'est dans la ville de Chalon-sur-Saône, en Bourgogne, qu'elle a décidé d'étudier. Chloé Galissi, 21 ans, est actuellement en deuxième année de BTS professions de l'immobilier. Son projet : bâtir sa propre agence immobilière en Bourgogne.

Très attachée à son terroir, la jeune femme résume son ambition ainsi: «il faut s'efforcer dans la vie d'être jeune comme un Beaujolais et vieillir comme un Bourgogne».

Lors d'une interview accordée à LCI, la candidate a mis en avant la grande cause qu'elle aimerait défendre lors de la grande journée de compétition du 11 décembre. A savoir, «l'accompagnement des familles dans leur combat face aux maladies infantiles».

Mais cette adepte de la cuisine, et de la pâtisserie en particulier, comme elle l'indiquait à Paris Match, aimerait aussi porter l'attention sur le harcèlement scolaire, et notamment le poids grandissant des réseaux sociaux dans ce phénomène.

La dernière Miss Bourgogne à avoir gagné le célèbre concours de beauté est Marine Lorphelin, en 2013.

La cérémonie de l’élection de Miss France 2022 se tiendra le samedi 11 décembre au Zénith de Caen, et sera diffusée en direct sur TF1. Et pour la première fois cette année, les 29 prétendantes à la succession d'Amandine Petit bénéficieront d'un contrat de travail et d'une rémunération.