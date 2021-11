Miss France 2022 : qui est Line Carvalho, Miss Pays de la Loire ?

Line Carvalho représentera les Pays de la Loire lors du concours de Miss France 2022 qui se déroulera le 11 décembre prochain à Caen (Calvados).

Originaire de Blain en Loire-Atlantique, la jolie brune a fait cette année son retour dans le concours après avoir fini troisième dauphine au titre de Miss Pays de la Loire en 2020.

«Je l’ai vécue d’une façon complètement différente, dit-elle dans une interview pour L'éclaireur à propos de cette seconde participation. Je me suis préparée sur certains points, comme la prise de parole. Je suis un peu timide de tempérament, j’ai beaucoup travaillé là-dessus. Je suis arrivée à cette élection pour m’amuser et profiter du moment».

Interrogée ensuite sur ses centres d'intérêt, Miss Pays de la Loire a dit aimer «les choses simples» : J’aime être avec mes amis, ma famille, sortir… Je vais pas mal à Nantes. J’ai fait de la danse, je vais courir. Je vais un peu à la salle de sport. J’aime lire, je peins aussi, ça me prend parfois comme une pulsion. 'Ambitieuse ' est le mot qui me décrit le mieux. Quand j’ai un objectif, je fonce tête baissée, tout en restant bienveillante et sans excès d’esprit de compétition. Depuis toute petite, à chaque fois que je commence quelque chose, il faut que je le finisse. Et là, je veux ramener la couronne aux Pays de la Loire et à Blain !»

Mannequin à ses heures perdues, la jeune femme âgée de 20 ans ambitionne de réussir dans une toute autre carrière.

Du haut de son mètre 81, elle en effet inscrite en 2e année de Classe préparatoire aux grandes écoles options Maths-Physique pour devenir... Pilote de ligne. Prendra-t-elle avant cela de l’altitude en devenant la prochaine Miss France ?

La cérémonie de l’élection de Miss France 2022 se tiendra le samedi 11 décembre au Zénith de Caen, et sera diffusée en direct sur TF1. Et pour la première fois cette année, les 29 prétendantes à la succession d'Amandine Petit bénéficieront d'un contrat de travail et d'une rémunération.