Miss France 2022 : qui est Youssra Askry, Miss Normandie ?

Youssra Askry représentera la région Normandie lors du concours de Miss France 2022, qui se déroulera en décembre prochain à Caen (Calvados).

Originaire de Mantes-la-Jolie (Yvelines), Youssra Askry de 24 ans succède à Amandine Petit, élue Miss France lors de l'édition 2021. La jeune femme est étudiante en deuxième année de master de STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) à l’université de Rouen.

Sportive, la candidate est titulaire d’une licence à la Fédération française d’athlétisme.

Dans un entretien avec France 3 Normandie, Youssra Askry a expliqué que le sport a toujours fait partie de sa vie. «J'ai besoin de me dépasser au quotidien, je suis très active, et très curieuse depuis l'adolescence de découvrir tout un tas de sports. Ma vie s'est accélérée ces derniers temps mais mon coach se montre très disponible en fonction des évènements et de mes nouvelles obligations. Le sport c'est du dépassement de soi, de la rigueur pour être performant et pour ne pas avoir peur d'échouer».

Amatrice de guitare et de cuisine, la jeune femme a également fait ses débuts en tant qu’influenceuse en travaillant pour une marque de cosmétiques.