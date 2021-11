Miss France 2022 : Qui est Donatella Meden, Miss Nord-Pas-de-Calais ?

Donatella Meden représentera la région Nord-Pas-de-Calais lors du concours de Miss France 2022, qui se déroulera en décembre prochain à Caen (Calvados).

Originaire de Lille, la jeune femme de 21 ans, qui succède à Laura Cornillot de l'édition 2021, est actuellement étudiante en troisième année de bachelor marketing et communication à l'ISG en management de luxe, avec un intérêt tout particulier apporté au monde de la mode.

De nationalité franco-croate, Donatella Meden parle cinq langues : le croate, sa langue maternelle, le français, l'anglais, l'espagnol et le russe.

Quand elle n’étudie pas, Donatella Meden fait aussi du mannequinat. Et ce, depuis l'âge de 5 ans.

Un rêve éveillé

Sur Instagram, la jeune demoiselle a tenu à adresser un message à ses followers. «Par où commencer, je vis un réel rêve éveillé, depuis que j'ai monté les premières marches sur scène avec toutes mes copines d'aventure, nous avons vécu une soirée incroyable», témoigne-t-elle. Passionnée de cinéma, d'histoire, de musique et de voyages, elle comptabilise déjà 28.000 abonnés sur le réseau social.

Lors d'une interview accordée à Lilleactu, la candidate a mis en avant les grandes causes qu'elle aimerait défendre lors de la grande journée de compétition du 11 décembre : « La première sera l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre toutes les maltraitances, violences et injustices faites envers les femmes. Et la deuxième, ce sera la maltraitance infantile et le droit à l'enseignement pour tous».

Pour rappel, la dernière Miss Nord-Pas-de-Calais à avoir gagné le célèbre concours de beauté est Maëva Coucke, en 2018.