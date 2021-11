Paris : un précieux manuscrit d'Albert Einstein mis aux enchères

L'un des manuscrits préparatoires à la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, estimé entre deux et trois millions d'euros, sera mis aux enchères demain à Paris.

«Il s'agit sans nul doute du manuscrit d'Einstein le plus précieux jamais proposé aux enchères», a déclaré dans un communiqué Christie's, chez qui se déroulera la vente pour la maison Aguttes. Albert Einstein a rédigé entre 1913 et 1914, avec son collaborateur et confident, Michele Besso, ce manuscrit autographe de 54 pages à Zurich, en Suisse.

«Le manuscrit est, presque miraculeusement, parvenu jusqu'à nous»

Selon Christie's, c'est grâce à cet ingénieur suisse que «le manuscrit est, presque miraculeusement, parvenu jusqu'à nous : Einstein n'aurait probablement pas pris la peine de conserver ce qui pouvait lui apparaître comme un document de travail».

En 1905, avec sa théorie de la relativité restreinte, qui donna naissance à la fameuse formule E=mc², Einstein commença à travailler à une théorie de la relativité générale. Cette théorie de la gravitation, finalement publiée en novembre 1915, a révolutionné notre compréhension de l'univers, indique l'AFP.

Début 1913, lui et Besso «s'attaquent à l'un des problèmes auxquels la communauté scientifique se heurtait depuis des décennies : l'anomalie de l'orbite de la planète Mercure», rappelle Christie's. Une énigme que les deux scientifiques résoudront ensemble.

Il n'y est pas fait référence dans les calculs couchés sur ce manuscrit, qui comptent «un certain nombre d'erreurs passées inaperçues». Quand Einstein les repéra, il ne se préoccupa plus de ce manuscrit, emporté par Besso.

«Un témoignage extraordinaire du travail d'Einstein»

«Les documents autographes scientifiques d'Einstein de cette période, et plus généralement d'avant 1919, sont extrêmement rares», souligne Christie's. «Etant l'un des deux seuls manuscrits de travail documentant la genèse de la théorie de la relativité générale qui nous soient parvenus, il est un témoignage extraordinaire du travail d'Einstein et nous permet une plongée fascinante dans l'esprit du plus grand scientifique du XXe siècle», poursuit la maison d'enchères.

Le «carnet de Zurich» (fin 1912, début 1913), aux archives Einstein de l'Université hébraïque de Jérusalem, est l'autre document connu de cette période cruciale dans les recherches du physicien.

Mort en 1955 à l'âge de 76 ans, le célèbre physicien d'origine allemande est devenu le symbole du génie scientifique autant qu'une figure pop, avec la célèbre photo de 1951 où il tire la langue.