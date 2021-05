Royaume-Uni : à seulement 3 ans, une fillette a un QI presque aussi élevé que celui d'Albert Einstein

Une fillette âgée de 3 ans résidant à Birmingham (Royaume-Uni), a obtenu un score exceptionnel de 142 lors d'un test de QI, soit seulement 18 points de moins que celui du scientifique allemand Albert Einstein.

Ses parents lui ont fait passer un test durant le confinement après avoir été alerté par le directeur de la crèche. Celui a en effet été remarqué que la petite fille a non seulement des capacités intellectuelles incroyables, mais aussi un grand sens de l'humour pour son jeune âge.

Interrogé par le média Birmingham Mail, Sarbjit Singh, le père de la jeune surdouée, a expliqué qu’il s'est rendu compte très tôt que sa fille Dayaal Kaur a une grande facilité à apprendre. Il a par exemple affirmé qu’elle savait compter dès 13 mois.

«J'ai dit le numéro 'un' et elle a répondu par 'deux' alors j'ai dit 'trois' et elle a dit 'quatre' et cela a continué jusqu'à 15», se souvient-il. Elle était également capable de réciter l'alphabet à 14 mois et de nommer toutes les planètes du système solaire à deux ans.

«Pour répondre à toutes ses questions, ont devait souvent aller sur Google», a-t-il ajouté, précisant que, très tôt, elle pouvait aussi suivre et comprendre des films destinés aux adultes.

