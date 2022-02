Pass vaccinal, fin du masque sur les télésièges… Voici ce que contient le dernier protocole sanitaire au ski

Alors que les indicateurs de l’épidémie de coronavirus sont à la baisse, et que de nombreux Français ont fait le choix de la montagne pour les vacances d’hiver, le protocole sanitaire sur les pistes de ski évolue ce mercredi.

Pas d’énorme changement à noter dans ce nouveau protocole. La principale mesure est la fin de l’obligation du port du masque sur les télésièges et les téléskis et sur les tapis qui ne sont empruntés que par une personne à la fois. Le masque n’est par ailleurs toujours pas obligatoire pour la pratique du ski en lui-même.

En revanche, il faudra encore s’en munir dès 6 ans pour les véhicules fermés et les files d’accès dans des endroits clos, comme les télécabines, téléphériques, funiculaires et leurs gares d'accès fermées. Pour rappel, les cache-cous ne sont pas nécessairement acceptés, à moins d’être homologués ou munis d’un système filtrant. Il est donc nécessaire de se renseigner en station sur les protections acceptées.

S’il n’est pas obligatoire, son usage reste toutefois vivement encouragé, notamment dans les attroupements en plein air au pied des pistes et des remontées mécaniques.

Concernant le pass sanitaire, les règles en vigueur restent les mêmes : il est obligatoire pour les adolescents entre 12 et 16 ans pour l’ensemble des remontées mécaniques. À partir de 16 ans, c’est le pass vaccinal qui doit être présenté. Les travailleurs saisonniers sont eux aussi soumis à la présentation du pass, comme l’exige la loi en vigueur.

Les gestes de barrières (lavage de mains, distanciation physique etc.) doivent également être le plus possible respectés.