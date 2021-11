Protocole sanitaire au ski : voici ce qu'il contient

Les stations de ski rouvrent petit à petit au public après une saison blanche, cependant avec la pandémie, un protocole sanitaire devra être respecté.

Ce protocole sanitaire dévoilé par Domaines skiables de France (DSF), lundi 22 novembre 2021, sera appliqué dans les 250 stations de ski de France lors de la saison 2021-2022. Parmi les obligations de ce nouveau protocole, le port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans sur «l’ensemble des remontées mécaniques» mais également dans les files d’attente.

Cette règle contient tout de même une exception, «seuls les téléskis et tapis roulant pourront, éventuellement, être exonérés du port du masque lorsqu'ils sont empruntés par un seul usager à la fois.» Pour les petits malins qui espéraient passer outre par le biais d’un passe-montagne ou d’un cache-cou, cela ne sera pas possible à moins que ces derniers ne soient «filtrants et homologués».

Pas d’obligation de port du masque pour les enfants de six à onze ans mais une simple recommandation. Lors de la pratique du ski, le port du masque n’est pas non plus obligatoire.

Un pass sanitaire obligatoire pour le ski

Le pass sanitaire fait également partie du protocole sanitaire pour la saison de ski. Si le taux d’incidence national dépasse les 200 cas pour 100.000 habitants le pass sanitaire deviendra obligatoire et s’ajoutera à l’obligation du port du masque. L’annonce sera faite au maximum le mardi précédant le samedi d’entrée en vigueur de l’obligation du pass. Il sera obligatoire dans les espaces de ventes des exploitants, dans les cours de ski et sur le domaine skiable.

L’Observatoire national des stations de montagne révélait vendredi dernier, le taux prévisionnel d’occupation pour cette nouvelle saison. Un taux d’occupation de 43% en moyenne sur la saison 2021-2022 contre 45,5% lors de la saison avortée de 2019-2020. Pour les vacances de Noël, le taux est de 61%, soit six points de moins qu’en 2019-2020.