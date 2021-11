JO 2024 : les travaux de la piscine d'entraînement d'Aubervilliers autorisés à reprendre

La cour administrative d'appel de Paris a levé ce mardi 23 novembre la suspension du permis de construire d'une piscine d'entraînement en vue des Jeux olympiques de Paris 2024 à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis (93). Une décision qui permet «la reprise des travaux», malgré l'opposition des écologistes.

«Le juge des référés a accédé à la demande de la commune d'Aubervilliers et levé les effets de la suspension qu'il avait ordonnée le 20 septembre, ainsi que l'injonction de mettre fin aux travaux concernés. Les travaux du centre aquatique peuvent donc légalement reprendre, à ce stade de la procédure contentieuse» qui doit être jugée au fond en décembre, a indiqué la cour dans un communiqué.

Dans son ordonnance, cette juridiction – compétente dans les contentieux liés aux JO – a en effet considéré que la ville d'Aubervilliers avait «régularisé» les points qui avaient initialement conduit à suspendre le chantier. Parmi eux, la légalité du permis de construire, des compensations en matière d'urbanisme (plantations d'arbres notamment) et surtout la présence d'un restaurant au sein de cet équipement public, désormais transformé en «espace forme et bien-être».

Les écologistes mécontents

Trois jardiniers et deux associations de défense de l'environnement sont à l'initiative de cette procédure d'urgence contre le projet, qui implique la destruction d'environ 4.000 m2 de parcelles de jardins ouvriers vieux d'une centaine d'année. Le 20 septembre dernier, la cour avait justement suspendu le chantier, à cause de la destruction de 67 arbres, et ce, «alors que le permis de construire n'envisage au titre de la compensation [...] que la replantation de 47 arbres», avait noté la cour.

Ces dernières mois, des centaines de personnes avaient en outre montré leur hostilité au projet en manifestant voire, pour certains, en le transformant pendant quatre mois en «jardin à défendre». Le 18 septembre encore, environ 300 personnes avaient défilé à Aubervilliers pour dénoncer ce projet contraire selon eux à l'urgence écologique.

Budgétée à 33 millions d'euros, la piscine doit s'inscrire dans le calendrier olympique pour bénéficier des subventions de la Solideo (la société chargée de livrer les ouvrages pour les JO de Paris 2024), qui finance un tiers du coût du projet, et être prête à temps pour accueillir les athlètes.

Bassin d'entraînement pour les nageurs lors des JO, la piscine doit ensuite être accessible aux habitants de cette ville populaire de la Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France. Et ce, alors qu'environ 60 % des enfants de ce département situé au nord-est de Paris ne savent pas nager à leur entrée en classe de 6e, notamment faute d'infrastructures suffisantes.