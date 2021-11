«Recolonisation» : ce que l'on sait de ce groupe d'ultra-droite dont 13 membres ont été arrêtés

Un coup de filet contre l'ultra-droite. Ce mardi 23 novembre, le groupe «Recolonisation France» a été ciblé par les autorités, dans un contexte où les forces de l'ordre déjouent de plus en plus de projets violents venant de ces groupuscules identitaires.

Au total, ce sont 13 membres de cette cellule qui ont été interpellés, en Ile-de-France et dans le sud du pays. Des armes ont d'ailleurs été trouvées «partout», selon des sources proches du dossier.

Proche de la mouvance survivaliste d'après plusieurs médias, et se définissant comme «faf» (acronyme signifiant «la France aux Français», ndlr), Recolonisation France fait l'objet d'une surveillance par la Direction générale de la Sécurité intérieure depuis l'été 2020.

D'après Le Parisien, le groupe se définit sur les réseaux sociaux comme un «clan communautaire Français patriote». Il appelait régulièrement à former des groupes armés, dans la mesure où ses membres sont persuadés de l'imminence d'une guerre civile causée par l'immigration.

Ce n'est pas la première arrestation contre de tels groupes ces dernières semaines. En Gironde, deux hommes ont été arrêtés et placés en détention provisoire le 19 novembre. L'un d'entre eux est notamment suspecté de «provocation à un acte de terrorisme» et «détention d'arme de guerre et de substances explosives en relation avec une entreprise terroriste». Reste à savoir si les gardes à vue des 13 membres de Recolonisation France donneront lieu à de telles mises en examen.