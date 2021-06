Paris : les deux-roues motorisés devront payer le stationnement à partir de 2022

La décision était attendue, elle est désormais officielle. A partir de 2022, le stationnement des deux-roues motorisés non électriques sera payant dans les rues de la capitale, a annoncé la municipalité parisienne ce mardi 14 juin, à l'occasion de la restitution des Etats généraux du stationnement.

«Cette mesure est fortement demandée par une grande partie de la population parisienne, afin de désencombrer l’espace public, de mieux réguler l’usage des motos et des scooters, et d’engager leurs conducteurs vers un parc plus propre et moins bruyant», a ainsi fait savoir David Belliard, l'adjoint à la mairie de Paris chargé de la transformation de l’espace public, des transports et des mobilités, au Parisien.

Deux zones pour deux grilles tarifaires

Pour autant, et parce qu'ils prennent moins de place sur l'espace public, les scooters et motos thermiques seront soumis à une grille tarifaire plus avantageuse que celle des voitures. Deux zones ont d'ores et déjà été établies : la première comprend les arrondissements de Paris Centre (1er, 2e, 3e et 4e arrondissements) et du 5e au 11e arrondissement inclus, alors que la seconde comprend les arrondissements du 12e au 20e.

Trois cas de figure se présenteront pour les propriétaires de ces deux-roues. S'ils sont résidents parisiens, ils pourront soit s'acquitter d'une carte annuelle de 22,5 euros, soit payer 75 centimes d'euros de l'heure. S'ils sont de passage, ils paieront 3 euros en zone 1, ou 2 euros en zone 2. Enfin, qu'ils soient parisiens ou visiteurs, une troisième possibilité leur est proposée : celle de prendre un abonnement mensuel dans un parking, à 90 euros par mois en zone 1 ou 70 euros par mois en zone 2.

Pour les professionnels, ils pourront soit s'acquitter d'un tarif horaire de 50 centimes d'euros valable dans tout Paris, ou prendre une carte pro mobile annuelle de 240 euros. Par ailleurs, les scooters électriques – personnels ou en free-floating comme Cityscoot – continueront de bénéficier de la gratuité du stationnement.

jusqu'à 45.000 places de stationnement

Pour répondre à la demande, 5.000 nouvelles places de stationnement seront donc installées dans la capitale, notamment récupérées sur les actuelles places de stationnement dédiées aux voitures. Les places réservées aux motos et aux scooters seront donc portées à 45.000 dans tout Paris.

A noter pour ceux qui se posent la question que le stationnement des deux-roues motorisés sur les trottoirs est strictement interdit. Verbaliser les contrevenants qui s'y seront garés sera d'ailleurs l'une des missions de la future police municipale.

Cette mesure sera soumise au vote de l'ensemble des élus de la capitale, lors du prochain conseil de Paris, qui devrait avoir lieu les 6, 7, 8 et 9 juillet.