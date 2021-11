Violences faites aux femmes : de nouvelles mesures annoncées par Jean Castex

À l’occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, qui a lieu ce jeudi 25 novembre, le Premier ministre Jean Castex a annoncé trois nouvelles mesures pour leur garantir soutien et protection.

«Parce que trop de féminicides et de violences à l’égard des femmes sont encore commis, le Gouvernement va encore accélérer le déploiement sur le terrain de notre action», ont indiqué les services du Premier ministre dans un communiqué.

Plus de places d'hébergement

Les associations de protection des femmes déplorent le manque de places d’hébergement d’urgence pour les femmes victimes de violences conjugales, ce qui oblige de nombreuses victimes à rester au domicile familial et vivre sous le même toit que leur conjoint violent.

Matignon a donc annoncé ce jeudi l’ouverture de «1.000 nouvelles places d'hébergement (...) en 2022, avec un financement équivalent à celui prévu en 2021 afin de permettre un accompagnement de qualité.» Cela fera monter les capacités d’accueil à 9.000 places au total en 2022.

Déploiement des téléphones «grave danger»

En outre, le Premier ministre a indiqué que 5.000 téléphones «grave danger» seront rendus disponibles l’année prochaine, «parce que ce sont des dispositifs qui ont fait leurs preuves et qui sont efficaces pour protéger les victimes de leur agresseur.» Dispositif généralisé par le ministère de la Justice en 2013, ces téléphones portables disposent d’une touche dédiée permettant aux victimes de joindre directement, en cas de grave danger, comme son nom l’indique, un service de téléassistance sept jours sur sept et 24h sur 24.

«Après l'analyse de la situation, le téléassisteur, relié par un canal dédié aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale, demande immédiatement l’intervention des forces de l’ordre. Ce dispositif permet également la géolocalisation du bénéficiaire», selon le ministère de la Justice.

Une semaine de sensibilisation à l'école

Enfin, le gouvernement souhaite mettre en place une semaine de l’égalité entre les filles et les garçons à l’école la semaine du 8 mars 2022. «Une semaine permettra aux enseignants et aux élèves de se mobiliser autour de projets forts sur l’égalité entre les filles et les garçons, et d’en appréhender les différentes facettes», a expliqué Matignon, qui a précisé que le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, détaillera les modalités de cette semaine de l’égalité prochainement.