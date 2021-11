Uber : quelle est la course la plus longue jamais réalisée en France ?

Pour célébrer ses dix ans en France, la plate-forme de réservation de chauffeurs Uber a dévoilé une série de records et de chiffres la concernant. On y apprend notamment la plus grande distance parcourue par un client.

Cette course, qui s’est déroulée le 30 mai 2020, s’est étendue sur un total de 1.129 kilomètres. Parti de Marseille, le client est allé jusqu’en Bretagne, à Plumieux. L’entreprise rapporte que cette course a eu lieu au lendemain de la levée du premier confinement contre le Covid-19. De quoi peut-être mieux comprendre la raison pour laquelle il a été prêt à débourser 1.607 euros pour ce long voyage.

Par ailleurs, Uber a dévoilé un autre record, avec le plus grand nombre de courses réalisées en une seule journée. Il s’agissait du 31 décembre 2019, avec 301.337 trajets effectués.

La plate-forme a aussi communiqué sur le profil de ses clients. Elle a ainsi dévoilé que 80% d’entre eux utilisent l’application pour rentrer de soirée et 66% pour sortir au bar, au restaurant, au cinéma… Dans la même veine, ils sont près de la moitié (47%) à choisir un chauffeur Uber pour ne pas avoir à conduire eux-mêmes après avoir bu. Une pratique responsable, à saluer.

Si la clientèle se partage presque équitablement entre hommes et femmes (52% de femmes), il ressort en revanche que les plus jeunes sont largement plus représentés, avec 67% ayant moins de 34 ans et 20% entre 35 et 49 ans.