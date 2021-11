Canada : Uber Eats se lance dans la livraison de cannabis à domicile

Un tout nouveau secteur. Depuis le 22 novembre, Uber offrira la possibilité aux Canadiens vivant à Ontario de commander des produits à base de cannabis, par l'intermédiaire de son application Uber Eats.

En effet, en plus des plats et boissons, les clients de cette province du Canada, qui comprend la capitale Ottawa et Toronto, pourront donc se procurer de la marijuana sur Uber Eats.

Pour commander, le client devra au préalable confirmer son âge avant de sélectionner les produits qu’il souhaite acheter. Il sera ensuite nécessaire de montrer une pièce d’identité en venant les récupérer.

Les consommateurs devront venir chercher leur commande dans les magasins Tokyo Smoke, un revendeur légal de cannabis, comptant 50 magasins en Ontario.

En octobre 2018, le Canada était devenu le premier pays du G7 à légaliser la consommation du cannabis récréatif.

Depuis, la proportion de Canadiens achetant leur cannabis à des dealers a fortement baissé, passant de 51,3% début 2018, à 35,4% fin 2020.