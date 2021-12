Primaire de la droite : il y a 5 ans, le triomphe de François Fillon

Il y a un peu plus de cinq ans, le 27 novembre 2016, François Fillon remportait largement la primaire de la droite pour l’élection présidentielle de 2017. Alors que les adhérents des Républicains désignent cette semaine leur candidat à la présidentielle, retour sur une ascension stoppée net.

C’est à la surprise générale et contre les prédictions des sondages, que l’ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy devenait officiellement le candidat de la droite et du centre pour 2017. Une victoire écrasante pour François Fillon, avec 66,5% des voix, alors opposé à l’ancien édile de Bordeaux, Alain Juppé.

Dès le premier tour de cette primaire, François Fillon avait créé la surprise en arrivant très largement en tête avec un peu plus de 44% des voix. Une victoire sur Alain Juppé arrivé en deuxième position avec 28,5% des suffrages exprimés mais surtout sur Nicolas Sarkozy qui effectuait un come-back.

C’est notamment grâce aux voix des Sarkozystes que François Fillon l’avait emporté. Si l’ancien président avait échoué à cette primaire, ses partisans furent toutefois encore nombreux représentant 20,7% des votes. Plus traditionnel qu’Alain Juppé, l’ancien locataire de Matignon avait pu compter aussi parmi ses soutiens sur Jean-Frédéric Poisson, le candidat du Parti Chrétien Démocrate (PCD).

François Fillon, favori pour l’Élysée

Si pour beaucoup cette victoire avait été une surprise, pour François Fillon, il s’agissait surtout de l’aboutissement d’un parcours de longue haleine démarré en 2012, avec la victoire du socialiste François Hollande. En effet, Il s'était lancé en campagne dès le 9 mai 2013, lorsqu’il avait annoncé son intention d’être candidat à la présidence en 2017. Élu député de Paris en 2012, il avait brigué la présidence de l’UMP face à Jean-François Copé mais échoue.

Après sa victoire à la primaire de la droite et du centre en novembre 2016, François Fillon était devenu le grand favori de l’élection. En décembre de la même année, un sondage le donnait gagnant avec 55% des intentions de vote. À cette époque, 82% des membres de sa famille politique pensent qu’il peut l’emporter. Un sentiment alors partagé par 50% des sympathisants de gauche.

En janvier et février 2017, les médias avaient révélé ce qui sera plus tard appelé le « Pénélope Gate», affaire d'emploi fictif de son épouse pour laquelle il est mis en examen. À partir de cet instant, le candidat favori dégringole dans les sondages et des voix s’élèvent pour qu’il se retire de l’élection au profit d’un autre candidat. Le 23 avril, il échoue à l’issue du premier tour de la présidentielle avec 20,01% des voix en sa faveur.

Les Républicains en quête d’espoir pour 2022

Cinq ans après l’effondrement de leur favori, les Républicains espèrent toujours pouvoir reprendre l’Élysée. La primaire qui élira le candidat pour 2022 a su montrer que la droite jouissait encore de soutien. Le choix d’une primaire exclusivement réservée aux adhérents, contrairement à celle de 2016 permet aussi le choix d’un candidat qui rassemblera réellement la majorité de la famille politique.

Samedi 4 décembre, les Républicains annonceront qui représentera la droite à la présidentielle de 2022. Quant à l’ancien champion, François Fillon, ce dernier devra attendre le 9 mai prochain pour savoir s’il est à nouveau condamné en appel dans l’affaire des supposés emplois fictifs de son épouse.