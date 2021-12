Paris : on a testé le «carrefour flash», le supermarché autonome sans caisse

«Mes courses en un éclair. Je paie mes courses sans scanner». La devanture de ce «Carrefour Flash», nouveau-né du spécialiste français de la grande distribution, affiche fièrement le concept. Nous avons testé ce mini-supermarché, actuellement expérimenté avenue Parmentier, dans le 11e arrondissement de Paris.

Ouverte fin novembre, cette supérette de 50 m2 est assez classique, avec des produits frais derrière de grandes portes vitrées et d'autres présentés dans des devantures. Seule nouveauté, aucune caisse n'y est installée. Pour payer, deux tablettes connectées sont installées au fond du magasin.

Une technologie innovante

En outre, 60 caméras quasi-invisibles intégrées aux murs et au plafond ne quittent pas le client des yeux, détectant tous ses mouvements. Grâce à ces données, un algorithme développé par une start-up californienne – associé à des capteurs de poids disposés un peu partout – conceptualise le panier de ce client et envoie l'information à l'ordinateur central.

Pour payer, pas besoin de scanner les produits, il suffit donc de les poser devant l'une des deux tablettes et celle-ci affiche automatiquement la liste des articles que le client a choisi. Ce dernier n'a plus qu'à valider le panier et à payer avec sa carte bleue sans contact.

Moderne, et sans aucun doute pratique pour les gens pressés, ce «Carrefour Flash» a également l'avantage d'être facilement accessible depuis la rue. Mais attention, pas question d'y faire ses courses pour la semaine. Pour l'instant, ce mini supermarché ne contient pas plus d'une centaine de références. Bien pour dépanner donc, pour le déjeuner ou le goûter, mais impossible d'y trouver de quoi y préparer des plats pour la semaine.

Un salarié seulement sur place

Enfin, et c'est sans surprise, c'est bien le côté humain qui manque à l'appel dans ce supermarché. S'il y a bien quelqu'un sur place pour surveiller les entrées et sorties, et expliquer le concept à ceux qui ne parviendraient pas à comprendre le système, cet employé n'est pas vraiment là pour accueillir les clients, ni même faire un brin de causette.

S'il s'agit d'une première expérimentation parisienne, le groupe Carrefour n'aurait pas prévu à ce stade d'ouvrir de nouveaux magasins, ni dans la capitale, ni ailleurs.