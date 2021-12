Education : les atteintes à la laïcité en hausse depuis la rentrée

Le respect de la laïcité à l’école est à la peine. Selon le ministère de l’Education, les atteintes contre ce principe ont augmenté depuis la rentrée scolaire, par rapport à la dernière publication sur le sujet.

Port de signes ou de tenues à connotation religieuse, provocations verbales, contestations de l’enseignement… Le ministère a déjà recensé 614 incidents entre septembre et novembre, contre 547 signalements effectués sur une période précédente plus vaste, allant de décembre 2020 à mars 2021.

Dans le détail, sur ces 614 faits, «un tiers relève des incidents enregistrés lors des hommages rendus à Samuel Paty il y a un mois», avance le ministère.

Sur ces 219 faits, une vingtaine se sont conclus par un dépôt de plainte. Deux condamnations ont été prononcées et 19 enquêtes sont en cours. Jean-Michel Blanquer a pour sa part indiqué qu’une dizaine de cas étaient particulièrement graves.

Des provocations verbales aux menaces de mort

«Le phénomène majeur, qui représente un quart des incidents, sont les provocations verbales, des hurlements poussés dans les couloirs, en classe, jusqu'à entretenir une rumeur sur un professeur ou des menaces de mort», a par ailleurs détaillé le ministère auprès de l’Agence France-Presse. «Est-ce par mimétisme, par pure provocation ? C'est là le plus difficile à analyser sur le terrain», a-t-il reconnu.

Le port de signes et de tenues à connotation religieuse représente de son côté 15% des faits signalés, en hausse tout de même de huit points.

«C'était plutôt tendanciellement en baisse et là on a quelques résurgences du refus d'enlever le voile notamment», a commenté le ministère.

Les tenues religieuses, un problème au collège

Par ailleurs, les faits de contestation de l’enseignement, au prétexte par exemple que tel ou tel fait scientifique ou historique irait à l’encontre d’une religion, s’établissent autour de 10% des signalements. Le ministère a précisé par ailleurs que les professeurs se retrouvent dans des situations parfois très complexes, en indiquant qu’un sujet de discussion comme Harry Potter peut soulever des problèmes.

Les collèges semblent plus propices aux faits d’atteintes à la laïcité, avec 51% des cas. Les questions vestimentaires, comme le port du voile ou de jupes très longues, participent grandement à ce score. Le lycée représente ensuite 26% des incidents et les écoles maternelles et primaires 23%.

«On note que le volume d'incidents survenus dans le primaire a baissé de 10 points : c'est significatif, et nous l'expliquons en partie par l'action que nous avons mené sur cette population avec des sessions d'informations des parents par exemple», s’est félicité le ministère.

A noter également que les élèves sont à 83% auteurs de ces incidents. La part qui revient aux parents a ainsi diminué de dix points.