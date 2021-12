Marseille : la présence de deux loups confirmée dans le parc national des Calanques

C'est officiel. La présence d'un couple de loups a été officiellement attestée dans le parc national des Calanques, aux portes de la ville Marseille​, dans les Bouches-du-Rhône. Depuis un an, un loup et une louve y ont été observés à plusieurs reprises.

Des premières données collectées par le réseau loup-lynx entre décembre 2020 et février 2021 ont été confirmées par des pièges vidéo cet automne : il y a bien «deux individus adultes dans le Parc national, un mâle et une femelle», a indiqué Charles Vergobbi, directeur adjoint de la Direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, confirmant une information du quotidien La Provence.

Reste maintenant à déterminer si ces prédateurs vont s'implanter durablement sur ce territoire : «le massif des Calanques a été qualifié par l'Office Français de la Biodiversité (OFB) comme un zone de présence à confirmer en sortie d'hiver 2020-2021», a ajouté Charles Vergobbi.

Environ 620 individus en France

«Pour nous c'est plutôt une bonne nouvelle car ça prouve une bonne vitalité des écosystèmes. Ce sont des animaux très craintifs ce qui prouve également qu'il reste des poches de tranquillité» dans le parc, sur-fréquenté sur son littoral l'été, a réagi un porte-parole du parc.

Il y a peu d'élevage dans les calanques hormis quelques troupeaux d'ovins et une présence importante de sangliers, sans doute leur principale source d'alimentation. Il y a également des cerfs, renards ou lièvres, a ajouté le porte-parole.

Le loup gris est revenu en France via les Alpes du Sud italiennes en 1992 et il n'avait jamais été vu dans les calanques depuis. Si sa présence reste concentrée dans les massifs alpins et provençaux, il a été identifié dans des régions aussi éloignées que la Lorraine, la Bourgogne ou même dans l'Ouest de la France, comme en Haute-Vienne récemment.

Selon l'OFB, la population de loups gris progresse en France avec une population estimée à environ 620 individus adultes à la fin de l'hiver 2021, contre 580 un an auparavant.