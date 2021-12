Miss France : que va devenir Amandine Petit ?

Après avoir passé un an en tant que Miss France 2021, c’est désormais une nouvelle vie qui attend Amandine Petit, qui a laissé sa place à Diane Leyre ce 11 décembre.

«Je vois bien un avenir plutôt sympa, et qui me ferait plaisir. Parce que le but, c’est aussi de se faire plaisir quand on a 24 ans», a partagé Amandine Petit, ce samedi auprès de France Info.

Toutefois, la jeune femme ne cache pas «son appréhension» face à ce changement de vie. En effet, être Miss France implique de nombreux privilèges, comme un appartement parisien à disposition, de nombreux cadeaux, une immense garde-robe ou encore des invitations à différents types d’événements.

Amandine Petit ne pourra donc plus profiter des avantages offerts pas le Comité de Miss France, et comme elle l’explique il va falloir «qu’elle se réhabitue à faire son planning elle-même et à s’organiser toute seule».

Mais comme de nombreuses autres Miss France qui l’ont précédée, la Normande ne semble pas vouloir quitter le paysage médiatique, puisqu’elle se projette «à la télévision et à la radio», bien qu’elle ait obtenu le concours d’infirmiers, et qu’elle soit passée par des études de Management des établissements et structures gérontologiques.

Egalement passionnée par la mode, elle s’imagine aussi continuer dans ce domaine, un souhait animé par son expérience passée au côté du créateur français «Jean-Paul Gaultier, lors du Sidaction». Toutefois, la Miss France 2021, qui estime «qu’il y a plein de belles choses à faire», se laisse encore le temps de la réflexion avant d’entamer cette nouvelle aventure.