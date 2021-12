JO 2024 : ce que l’on sait de la cérémonie d’ouverture sur la Seine

Une première dans l’histoire des JO d’été. Le 26 juillet 2024, la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris se déroulera sur la Seine, et non dans un stade, comme ça a toujours été le cas.

Le conseil d’administration du Comité d’organisation des Jeux olympiques (Cojo) de Paris en 2024 a validé ce lundi 13 décembre le principe de cette cérémonie inédite.

En tout, plus de 160 bateaux accueillants les sportives et sportifs des 206 délégations défileront sur le fleuve sur près de 6 kilomètres, entre le pont d’Austerlitz et le pont d’Iéna. La fin de la cérémonie, d’une durée de 3 heures, se tiendra sur l’esplanade du Trocadéro.

600.000 personnes attendues

Les organisateurs prévoient d’accueillir près de 600.000 personnes, dispatchées le long des berges sur des tribunes payantes aménagées, tout comme une partie des ponts traversés. De quoi permettre une billetterie déclinable en gamme tarifaire.

La partie haute des quais sera elle réservée au public sans billet, là encore, une première. Certaines péniches pourront également être utilisées pour recevoir du public.

«Il y a beaucoup d’émotions, beaucoup d’enthousiasme. La cérémonie d’ouverture, c’est forcément le plus grand des marqueurs», a déclaré Tony Estanguet, président du comité d’organisation des prochains Jeux, à l’issue du conseil du Cojo.

Pour rappel, en marge des JO de Tokyo, Emmanuel Macron avait officialisé ce projet, promettant «d’offrir un événement inoubliable» au monde entier. Une cérémonie mêlant la «force visuelle» à «l’émotion», jumelant «les lieux et les spectacles en même temps».

Une sécurité renforcée

Lors des dernières réunions sur le sujet, les forces de l’ordre avaient plutôt refroidi les ardeurs des organisateurs en voulant limiter le public à près de 250.000 personnes.

Le premier ministre Jean Castex avait annoncé, à l’issue d’un comité interministériel consacré au JO, avoir demandé au ministère de l’Intérieur de formuler des propositions sur la sécurité de l’événement «d’ici à la fin de l’année».