Pass Sanitaire : dans quels cas peut-il être désactivé à partir de ce mercredi 15 décembre ?

Dès ce mercredi 15 décembre, certains pass sanitaires ne seront plus valables au regard des autorités, des restaurants, des bars et de tout lieu exigeant la présentation de ce document. Mais quelles seront les personnes concernées par cette mesure prévue par le gouvernement ?

Les personnes de plus de 65 ans vaccinées depuis sept mois ou plus à cette date seront les premières concernées par cette désactivation de leur pass sanitaire.

Concrètement, lorsque celles-ci présenteront leur QR Code, celui-ci sera considéré comme invalide, même si les deux doses de vaccins ont été réalisées.

La même mésaventure attend également les personnes qui auront reçu un vaccin Janssen et qui n'auraient pas fait leur rappel.

Des délais à respecter

Sur le site dédié au pass sanitaire mis en place par le gouvernement (consultable ICI), les autorités précisent : «Les personnes de 65 ans et plus ayant eu leur dernière dose de vaccin avant le 17 mai devront avoir fait leur rappel au 15 décembre pour obtenir un nouveau certificat de vaccination valide, puisqu’elles auront passé à cette date le délai de cinq mois pour être éligibles au rappel et de huit semaines pour réaliser ce rappel».

Et d'ajouter : «Les personnes vaccinées avec le Janssen ayant eu leur monodose avant le 17 octobre, devront avoir fait leur injection additionnelle au 15 décembre pour que leur certificat de vaccination ne soit pas désactivé, puisqu’elles auront passé à cette date le délai d'un mois pour être éligibles au rappel et de quatre semaines pour réaliser ce rappel».

Dans le second cas et seulement lorsque leur rappel a été effectué, les personnes concernées verront leur pass sanitaire devenir actif dans un délai de sept jours après l'injection s'il s'agit-là de la deuxième dose pour les personnes concernées par le vaccin Janssen.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une troisième dose, la réactivation du pass sanitaire est automatique et sans délai.