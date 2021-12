DIRECT - Coronavirus : un nouveau conseil de défense sanitaire se tiendra vendredi, annonce l'Elysée

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

18h08

Un Conseil de défense sanitaire se tiendra vendredi après-midi, a annoncé ce mercredi l'Elysée, à l'heure où de nouvelles mesures de lutte contre la propagation du Covid-19 sont sur la table.

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait mentionné plus tôt mercredi des décisions à prendre concernant l'accélération de la campagne vaccinale, le renforcement des contrôles aux frontières et la mise en place de recommandations pour les fêtes de famille.

17h27

Confronté à une flambée des contaminations liée au variant Omicron du coronavirus, le Royaume-Uni a fait état mercredi de 78.610 cas positifs enregistrés en 24 heures, du jamais vu depuis le début de la pandémie en 2020, selon des chiffres officiels.

16h27

Le défenseur brésilien du Real Madrid Marcelo et son coéquipier le milieu de terrain croate Luka Modric ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé mercredi le leader du championnat d'Espagne. «Nos joueurs Marcelo et Luka Modric ont été testés positifs au Covid-19», a simplement annoncé le Real dans un communiqué, sans donner plus de précisions.

15h30

Une «action forte» est «urgente» face à la progression rapide du variant Omicron car «la vaccination seule ne suffira pas», a mis en garde mercredi l'agence européenne chargée des épidémies.

14h25

Attendus pour fin 2021, les résultats finaux de l'essai clinique du vaccin de Sanofi contre le Covid-19 sont reportés au premier trimestre 2022, repoussant d'autant une mise sur le marché. Une nouvelle déconvenue pour le groupe français qui s'est associé avec le britannique GSK.

13h49

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a décidé d'écourter sa tournée en Asie du Sud-Est en raison d'un cas de Covid-19 dans sa délégation. Il ne se rendra pas à Bangkok, où il devait rencontrer des responsables thaïlandais, et va rentrer à Washington.

13h38

L'Association européenne des clubs (ECA) menace de ne pas libérer les joueurs internationaux pour la Coupe d'Afrique des nations en janvier-février au Cameroun. En cause, la Confédération africaine de football, qui n'aurait pas encore rendu public un «protocole médical et opérationnel adapté pour le tournoi».

12h40

Face à l'évolution de l'épidémie, des «décisions supplémentaires pourront être prises d'ici à la fin de la semaine», ajoute-t-il. Des mesures aux frontières sont notamment «prévues».

12h39

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal annonce que les indicateurs sont toujours au plus haut : «Le taux d'incidence dépasse les 500 pour la deuxième journée de suite». Dans ce contexte, il pourrait y avoir 4.000 patients hospitalisés dans les services de réanimation autour des fêtes.

12h11

La Pologne a introduit de nouvelles restrictions concernant le nombre de personnes autorisées à entrer dans les restaurants, les hôtels et les théâtres, alors que le nombre quotidien de décès dus aux Covid a atteint son plus haut niveau depuis avril.

12h05

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré que le vaccin de Johnson & Johnson pouvait être utilisé pour des doses de rappel au moins deux mois après la première dose chez les personnes de 18 ans et plus. "La recommandation fait suite aux données montrant qu'une dose de rappel du vaccin anti-Covid-19 Janssen administrée au moins 2 mois après la première dose chez les adultes a entraîné une augmentation des anticorps contre le SARS-CoV-2", a indiqué l'EMA dans un communiqué.

12h03

Le Kenya a détecté "au moins trois" premiers cas du variant Omicron du Covid-19 chez des voyageurs arrivés dans le pays, a annoncé le ministre de la Santé.

10h33

L'Italie a annoncé une restriction des conditions d'entrée sur son territoire pour les voyageurs en provenance de l'Union européenne (UE) à partir de jeudi, avec un test négatif obligatoire pour tous et une quarantaine de cinq jours pour les non vaccinés.

Le décret, signé mardi en fin de journée par le ministre de la Santé Roberto Speranza, "prévoit la présentation obligatoire d'un test négatif au départ pour tous les arrivants des pays de l'Union européenne", a indiqué un porte-parole.

09h53

Le variant Omicron pourrait être dominant en Europe d'ici à mi-janvier, selon la présidente de la Commission européenne ursula von der Leyen.

08h24

Le laboratoire français Sanofi prévoit désormais de publier les résultats finaux de son essai clinique sur son vaccin contre le Covid-19 durant le premier trimestre 2022, alors qu'ils étaient initialement attendus fin 2021.

06h00

A compter de ce 15 décembre 2021, les Français âgés de plus de 65 ans doivent avoir reçu leur dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 pour conserver leur pass sanitaire

06h00

Ce mercredi, s'ouvre la campagne de vaccination pour les enfants fragiles, âgés de 5 à 11 ans.

La ville de Berlin, la Grèce ou encore l'Espagne et la Hongrie débutent ce mercredi des campagnes de vaccination des enfants de moins de 12 ans, y compris ceux qui ne sont pas à risque.

02h29

Les Etats-Unis, officiellement le pays le plus endeuillé par la pandémie, ont dépassé mardi les 800.000 morts du Covid-19, selon le bilan de l'université Johns Hopkins. Ce chiffre est supérieur à la population d'Etats américains entiers, comme le Dakota du Nord ou l'Alaska.