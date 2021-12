Erotisme, Travail, Cauchemars…Découvrez les rêves que font le plus souvent les Français

Même si on ne s’en rappelle pas systématiquement, les rêves peuplent chacune de nos nuits. Mais quels sont les songes les plus fréquents ?

Selon un sondage Ifop réalisé pour Tousaulit.com, les Français rêvent massivement de leur travail.

En effet, 71% des sondés affirment avoir déjà fait des songes liés à leurs activités professionnelles, en sachant que c’est davantage le cas pour les femmes (72%), que pour hommes (70%).

les rêves érotiques à la deuxième place

Sur la deuxième marche, on retrouve les rêves érotiques. Menée auprès d’un échantillon de 1.009 personnes, entre le 30 novembre et le 1er décembre, cette étude révèle que 69% des Français ont déjà fait un rêve de nature sexuelle.

Mais cette fois, ce sont les hommes qui sont les plus nombreux. Le rêve coquin a déjà concerné près de 8 hommes sur 10 (78%) contre 6 femmes sur 10 (61%). Et les ami(e)s sont souvent de la partie.

Plus de 4 personnes sur 10 (42%) – tous sexes confondus – ont déjà rêvé de faire l’amour avec un copain ou une copine, et plus d’1/4 (27%) avec un(e) collègue de travail.

Le podium des thèmes les plus récurrents est complété par les songes lucides (dans lesquels le sujet est conscient d'être en train de rêver), et le souvenir d’un être cher disparu. Deux tiers des Français (66%) ont déjà vécu l'une de ces expériences.

1 français sur 2 croit aux rêves prémonitoires

Viennent ensuite les rêves à caractères dangereux : plus de la moitié des Français ont rêvé qu’ils étaient victimes d’un accident (56%), ou qu’un de leurs proches venait à mourir (55%).

Autre enseignement de ce sondage : plus d’un Français sur deux (57%) croit aux rêves prémonitoires, et particulièrement les femmes (62%).

C’est même une certitude pour 15% des sondés, proportion qui atteint 23% chez les jeunes de 18-24 ans, une classe d’âge de plus en plus sensibles à l’égard des phénomènes paranormaux.