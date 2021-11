Miss France 2022 : Qui est Ambre Andrieu, Miss Aquitaine ?

Ambre Andrieu représentera la région Aquitaine lors du concours de Miss France 2022, qui se déroulera en décembre prochain à Caen (Calvados).

Originaire de Bordeaux, la jeune femme de 22 ans, qui succède à Leila Veslard, benjamine de l'édition 2021, est actuellement étudiante en dernière année d’ingénierie en physique-chimie.

Quand elle n’étudie pas, Ambre Andrieu fait du mannequinat et présente «Bivouaq’TV», une émission locale diffusée sur la chaîne TV7 autour du charme de la région Nouvelle-Aquitaine.

«un rayon de soleil»

«Je pense que c'est mon attitude et mon dynamisme qui m'ont permis de remporter cette couronne régionale», avait-elle confié auprès de nos confrères de France Bleu.

«On dit souvent que je suis un rayon de soleil et avec l'année qu'on a vécue je pense que les gens avaient besoin de bonne humeur et de décompresser», avait ajouté la Miss, qui compte «être le plus naturel possible».

Pour rappel, la dernière Miss Aquitaine à avoir gagné le célèbre concours de beauté est Mélody Vilbert, en 1995.