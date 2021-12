Paris : après le terrible accident de samedi, le chauffeur du taxi a été mis en examen

Les images sont impressionnantes. Survenu ce samedi 11 décembre, aux alentours de 21h, au milieu d'un grand carrefour du quartier Tolbiac, dans le 13e arrondissement de Paris, l'accident a fait 1 mort et près de 20 blessés. Le conducteur de la voiture à l'origine de cette collision a été mis en examen.

Le chauffeur au volant d'un taxi électrique Tesla, qui n'était pas en service et qui a provoqué un accident mortel à Paris, a été mis en examen mercredi pour «homicide involontaire et blessures involontaires par véhicule terrestre à moteur» et placé sous contrôle judiciaire, a-t-on appris de source judiciaire ce mercredi.

«Mon client est vraiment très choqué par l'accident qui a été d'une particulière violence», a indiqué son avocate. «C'est un accident pour lui, il a tout fait pour appuyer sur la pédale de frein qui est restée bloquée et parallèlement la voiture s'est emballée et a roulé excessivement vite», a-t-elle ajouté, soulignant que sa voiture n'était pas équipée d'un frein à main.

Pour rappel, cet accident dramatique s'est déroulé samedi soir au croisement des avenues de Choisy et d'Ivry et de la rue de Tolbiac, devant un restaurant appelé Le Mandarin de Choisy, lorsqu'un taxi noir de la marque américaine Tesla a foncé de façon incontrôlée sur ce carrefour, fauchant un cycliste, des piétons ainsi qu'une camionnette.

Un personne est décédée à l'hôpital

Près d'une vingtaine de blessés sont à déplorer, dont au moins 3 cas graves conduits à l'hôpital en urgence absolue et d'autres en urgence relative. L'un d'entre eux est décédé à l'hôpital. Des témoins de la scène avaient d'ailleurs fait état de nombreuses personnes très choquées.

Très rapidement dans la soirée de samedi, la préfecture de police de Paris avait fait état d'un «accident de la route suite à la perte de contrôle d'un véhicule». Pendant plusieurs heures jusqu'au petit matin, le quartier était ainsi resté bouclé, afin de permettre aux forces de sécurité et de secours d'intervenir.

#Paris13 angle rue de Tolbiac et avenue de Choisy : accident de la route suite à la perte de contrôle d'un véhicule.



Intervention des forces de sécurité et de secours en cours.



Bilan provisoire à 21h25 : 5 urgences absolues et 3 urgences relatives. pic.twitter.com/Tigmpy28be — Préfecture de Police (@prefpolice) December 11, 2021

#Paris Grave #accident de la circulation dans le 13e arrondissement.



Un chauffeur de #taxi aurait perdu le contrôle de son véhicule fauchant plusieurs personnes sur son passage.



5 urgences absolues, 3 urgences relatives (PP) pic.twitter.com/nZQeyGkhm2 — Stéphanie Roy (@Steph_Roy_) December 11, 2021

Au total, plusieurs dizaines de soldats de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) avaient également été mobilisés sur place. Un poste médical avancé (PMA) avait même été installé au Mandarin de Choisy, pour prendre en charge les blessés légers et les personnes traumatisées.

Une défaillance technique de la Tesla en cause

Une fois sur place samedi soir, le maire du 13e arrondissement de Paris, Jérôme Coumet, avait quant à lui expliqué qu'un «taxi avait perdu le contrôle de son véhicule», à la suite d'«une défaillance technique», alors qu'il conduisait une voiture électrique de la marque Tesla accompagné de sa femme et de ses filles.

Les 1ers éléments de l’enquête indiquaient que l’accélérateur serait resté coincé.



Je n’en sais pas davantage.



Laissons les policiers enquêter. — Jérôme Coumet (@jerome_coumet) December 11, 2021

Un peu plus tard dans la soirée, il avait ajouté «que l'accélérateur [était] resté coincé», selon les premiers éléments de l'enquête, sans être capable d'en dire beaucoup plus. Quant au chauffeur du taxi, il a quant à lui assuré au Parisien que la pédale de frein n'avait pas fonctionné.

Une enquête – ouverte pour «homicide involontaire et blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur» – a été confiée au Service de traitement judiciaire des accidents (STJA), et déterminera quelles sont les causes exactes de l'accident.

De son côté, le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari assurait sur RMC ce mercredi qu'il n'y avait «à ce stade» aucun élément technique «qui nous ferait croire qu'il y a un problème de dysfonctionnement technique sur ces modèles» de voiture. En l'occurence, les «Model 3» de Tesla.

Le ministre s'exprimait ainsi au lendemain de la décision de la compagnie G7 de mettre à l'arrêt une trentaine de taxis de ce modèle spécifique du constructeur américaine, les mêmes que celui qui a été impliqué dans cet accident.