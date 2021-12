DIRECT - Coronavirus : Le Royaume-Uni enregistre 88.376 cas en 24h, un record

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

17h18

Le Royaume-Uni a enregistré jeudi 88.376 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, un record depuis le début de la pandémie pour le deuxième jour consécutif.

14h38

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé jeudi deux nouveaux traitements contre le Covid-19, le traitement par anticorps monoclonal de GlaxoSmithKline ainsi qu'un médicament immunosuppresseur déjà autorisé dans l'UE pour le traitement de diverses affections inflammatoires.

Le traitement de GSK «est destiné au traitement du Covid-19 chez les adultes et les adolescents qui n'ont pas besoin d'oxygène supplémentaire et qui présentent un risque accru de gravité de la maladie», a précisé l'EMA dans un communiqué, alors que l'utilisation du Kineret a été «étendue au traitement du Covid-19 chez les patients adultes (...) ayant besoin d'un supplément d'oxygène (...) et qui risquent de développer une insuffisance respiratoire sévère».

13h34

La reine Elizabeth II a décidé d'annuler le traditionnel repas qu'elle organise avec sa famille élargie avant Noël en raison de la flambée des contaminations au variant Omicron du coronavirus, ont rapporté jeudi les médias britanniques.

12h41

Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a annoncé jeudi que 3.150 classes sont actuellement fermées en France en raison de l'épidémie de Covid-19, un chiffre "en stagnation", tout en assurant que l'école n'est pas un milieu particulier de contamination.

"Je l'ai toujours dit, le milieu scolaire n'est pas un milieu de contamination particulière", a-t-il déclaré interrogé sur FranceInfo. "C'est vrai que les enfants peuvent se contaminer, plus actuellement ceux qui ont moins de 12 ans car ce sont les seuls qui ne sont pas vaccinés", a-t-il poursuivi.

12h29

Le Danemark est devenu jeudi le premier pays de l'Union européenne à autoriser le traitement anti-Covid molnupiravir du laboratoire américain Merck, pour les patients à risque présentant des symptômes.

Commercialisé sous le nom de Lagevrio, ce médicament sous forme de cachets a été approuvé mi-novembre par le régulateur européen pour une utilisation en urgence, avant son autorisation formelle de mise sur le marché.

Le Lagevrio est autorisé depuis novembre au Royaume-Uni et en cours d'autorisation aux Etats-Unis, mais ses résultats moins bons qu'espérés poussent des pays à attendre

9h06

Il circule en France 110.000 faux pass sanitaires, a appris l'AFP jeudi auprès de l'entourage du ministre de l'Intérieur.

"Il y a eu plus d'une centaine d'interpellations sur les 400 enquêtes qui ont commencé à être ouvertes" depuis l'instauration à l'été du pass obligatoire dans certains lieux, a indiqué sur France 2 le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Ces interpellations visent à la fois des usagers et des réseaux de trafiquants, précise son entourage.

8h44

La France va durcir les conditions d'accès pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni afin de limiter la propagation du variant Omicron, a annoncé jeudi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

La validité des tests pour se rendre en France depuis le Royaume-Uni va être réduite de 48 heures à 24 heures, et les motifs de voyage seront "limités aux résidents (français) et à leurs familles", a-t-il précisé sur RMC. Les déplacements de "tourisme ou professionnels pour des personnes qui ne sont pas résidentes en France seront limités".