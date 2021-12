Grève SNCF : Elisabeth Borne appelle «les cheminots à faire preuve de responsabilité»

Invitée de Laurence Ferrari dans la Matinale de CNEWS, Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, est revenue sur la grève à la SNCF prévue pour le premier week-end des vacances de Noël.

Elisabeth Borne a ainsi jugé ce mouvement social «difficilement compréhensible». «Quand on a tous collectivement repris 35 milliards d'euros de dette, quand on investit comme jamais pour remettre en état le réseau, qu'on investit pour relancer des trains de nuit, pour relancer du fret ferroviaire, je pense que ce n'est pas très compréhensible pour les Français», a-t-elle martelé.

Soulignant que les «Français ont le droit de partir en vacances», la ministre a ainsi appelé les cheminots «à faire preuve de responsabilité et à montrer leur attachement à ce très beau service public». Et de poursuivre : «c'est un très beau service public, qui est essentiel à la vie du pays. On a montré à quel point ont était attaché à ce service public en ne ménageant pas les moyens qu'on y consacre».

Pour rappel, deux syndicats, CGT, Sud-Rail (Unsa a depuis trouvé un accord avec la direction, ndlr), ont lancé un appel à la grève à partir de ce vendredi 17 décembre, pour réclamer des hausses de salaires, un «prime Covid» et l’amélioration des conditions de travail. Pour vendredi, seul un TGV sur deux circulera sur l’axe Sud-Est.