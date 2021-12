L'édito d'Agnès Verdier-Molinié : «les Français ne travaillent pas assez... vraiment ?»

Dans son édito de ce vendredi 17 décembre, Agnès Verdier-Moliné, directrice de la fondation IFRAP, s'attarde sur le temps de travail en France, deux jours après qu'Emmanuel Macron ait abordé le sujet lors de son entretien télévisé.

On travaille moins en France qu’ailleurs en Europe. Malgré des populations semblables, en nombre et en âge, les Britanniques travaillent 12 milliards d’heures de plus que nous par an. En 2018, si l’on considère la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Suède et le Royaume-Uni, c’est plus de 7 milliards d’heures qui sont travaillées en moins en France tous les ans1. Les Allemands ont travaillé 62 milliards d’heures en 2018, les Anglais 54 milliards et les Français 42 milliards…

Avec dix semaines en moyenne non travaillées par an et par travailleur en France, un chiffre calculé par Eurostat, la durée effective annuelle du travail en France et en Europe rappelle que la France est bien le pays européen (avec la Suède) avec le plus de semaines non travaillées. Les chiffres sont parlants : les salariés Français à temps complet travaillent 1680 heures en 2019 quand les salariés Allemands à temps complet travaillent 1834 heures la moyenne de Union Européenne est de 1846 heures2. Soit un écart de 166 heures par an et par salarié entre la France et la moyenne européenne.

Ce n’est pas culturel puisque lorsqu’on se penche sur la durée effective de travail des non-salariés (autrement dire les indépendants artisans, commerçants, professions libérales), la France remonte dans la moyenne européenne puisque ces derniers travaillent 2290 heures par an soit plus que la moyenne européenne qui est de 2214. La faible durée de travail des Français s’explique donc, en partie, par l’importance du secteur public qui travaille en moyenne 1 605 heures par an alors que les employés à temps plein du secteur marchand ont, eux, travaillé 1 748 heures par an. Si l’écart avec l’Allemagne est de 155 heures en moins travaillées par an en moyenne par un salarié à temps complet, l’écart dans les administrations est beaucoup plus grand : les agents Allemands travaillent à temps plein 1802 heures par an quand les agents Français travaillent 1605 heures en moyenne soit 197 heures d’écart !

Oui mais ça c’est en comptant les temps partiels dans la moyenne ! Pour ceux qui ne sont pas convaincus, On peut aussi faire le calcul en divisant le nombre d’heures travaillées par an par le nombre d’habitants : en France, on travaille 630 heures par an et par habitant. Selon l’OCDE, qui publie ce classement, la France est le pays où cette quantité de travail par habitant est la plus faible. L’Espagne est à 697 heures par habitant, l’Allemagne à 722 heures, le Royaume-Uni à 808, les États-Unis à 826, la Suisse à 943, la Corée à plus de 1 000. Cela explique bon nombre de nos difficultés pour créer de la valeur ajoutée. 630 heures par an, c’est à peu près quatre mois de travail à temps plein par habitant. Un énorme gâchis. 7 milliards d’heures qui manquent, cela correspond à environ 4 millions d’emplois à temps plein.