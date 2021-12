DIRECT - Coronavirus : «Une prolongation des vacances scolaires n'est pas la priorité», estime Jean-Michel Blanquer

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

14h44

Le gouvernement israélien a interdit dimanche à ses citoyens de se rendre dans plusieurs pays européens parmi lesquels la France placés sur liste rouge, et les Etats-Unis pourraient y être ajoutés, afin d'empêcher la propagation du variant Omicron du Covid-19.

13h54

Une prolongation des vacances scolaires au-delà du 3 janvier n'est «pas l'hypothèse privilégiée» pour freiner l'épidémie de Covid et ne serait décidée qu'en «dernier ressort» a annoncé le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer.

12h02

Près d'un mois seulement après son identification en Afrique du Sud, Omicron a déjà été détecté dans près de 80 pays et progresse de manière fulgurante en Europe, où il pourrait devenir dominant d'ici à la mi-janvier, selon la Commission européenne.

11h00

Invité dans l'émission le Grand Rendez-vous, l'ex Premier ministre Manuel Valls s'est dit «favorable à la vaccination obligatoire».

8h23

De nouveaux matches du championnat professionnel nord-américain de hockey sur glace (NHL) ont été reportés en raison de cas de Covid-19 parmi les franchises impliquées, a annoncé samedi la Ligue dans un communiqué, expliquant avoir pris cette mesure afin de tenter d'enrayer l'émergence rapide du variant Omicron.

7h49

La possible candidate à gauche à la présidentielle Christiane Taubira a estimé samedi que le gouvernement était «dans son rôle quand il choisit le pass vaccinal et pas la vaccination obligatoire», et déclaré par la suite que la vaccination était «notre meilleure arme contre la pandémie».