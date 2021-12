Paris : quelle est cette marque de vélo électrique, de plus en plus plébiscitée par les livreurs à domicile ?

Alors que Véligo a récemment pris des mesures pour limiter l'utilisation de ses vélos électriques à des fins professionnelles, les livreurs à domicile semblent avoir jeté leur dévolu sur une autre solution : Swapfiets. Une société néerlandaise qui entend bien s'imposer en région parisienne.

Impossible de passer à côté, tant ils font désormais partie du décor parisien. Avec leur roue avant bleue et leur design moderne, les vélos Swapfiets – proposés à la location longue durée – sont de plus en plus plébiscités par les Parisiens, et plus particulièrement, par les livreurs à domicile.

Un engouement qui s'explique notamment par le système de location mis en place par la société néerlandaise, dont le siège social est à Amsterdam (Pays-Bas) : livraison gratuite à domicile, batterie amovible, service de réparation dans les 48 heures...

Deux modèles électriques disponibles à Paris

A Paris depuis un an, Swapfiets propose 4 modèles de vélos à la location longue durée, dont deux vélos électriques – le «Power 1» et le «Power 7» – pour un abonnement sans engagement compris entre 49,90 et 75 euros par mois.

Avec une autonomie de 80 km, le «Power 1» – parce qu'il ne possède qu'une vitesse – peut atteindre les 25 km/h et se recharge en 4 heures, alors que le «Power 7» – parce qu'il possède 7 vitesses – se recharge en 7,5 heures et tient 100 km.

Un abonnement spécial «usage intensif»

Quant à savoir si les vélos Swapfiets sont faits pour une utilisation professionnelle, le groupe est très clair : «nous ne limiterons pas l'utilisation de nos vélos à un usage personnel [...] et nous proposons également des vélos électriques pour un usage professionnel, y compris la livraison».

Mieux, il entend même mettre en place un abonnement spécial "usage intensif", spécifiquement pensé «pour ceux qui utilisent leur vélo plus de 1000 km par mois ou pour des livraisons».

Persuadé que «les vélos électriques peuvent jouer un rôle important et libérer nos villes des véhicules motorisés polluants», Swapfiets pense avoir un rôle à jouer, afin «de rendre les villes plus agréables à vivre grâce à notre modèle de "velo as a service" et en incitant les gens à se mettre au vélo, tant sur le plan professionnel que personnel».

Désormais implantée dans plus d'une centaine de villes de 9 pays différents, dont les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Espagne ou encore le Royaume-Uni, cette société comptait déjà plus de 250.000 abonnés en septembre dernier.