Covid-19 : Le gouvernement n’exclut pas des mesures plus strictes

Pour faire face à la cinquième vague épidémique et au variant Omicron, Gabriel Attal prévient que le gouvernement n’hésitera pas à «aller au-delà» des mesures sanitaires en vigueur.

«Nous avons déjà annoncé des mesures sur le 31 décembre (...) mais si nous constatons qu'il y a une reprise très forte de l'épidémie liée au variant Omicron, nous pourrions évidemment aller au-delà», a fait savoir le porte-parole du gouvernement, sur France 2.

Pour la nuit de la Saint-Sylvestre, les mesures prévoient l’annulation des concerts, feux d’artifices et rassemblements festifs dans les communes. Les regroupements et la consommation d’alcool sur la voie publique seront également interdits ce jour-là.

La force de contagion du variant Omicron est au cœur des inquiétudes. Gabriel Attal souligne que ce dernier «est nettement plus contagieux que tout ce qu'on a connu : il se développe 70% plus rapidement que les variants précédents et, tous les deux à trois jours, le nombre de cas double».

Les mesures de confinement ne sont pas exclues

Face à cette situation épidémique tendue, le spectre du confinement plane et n’est pas écarté. Gabriel Attal a rappelé que le gouvernement n’exclut «par principe» aucune mesure pour lutter contre le Covid-19.

Mais la stratégie de l'exécutif reste principalement la vaccination et particulièrement la dose de rappel. Gabriel Attal s'est d’ailleurs félicité que «la barre des 20 millions» de doses de rappel administrées soit atteinte ce mardi, «avec quatre jours d’avance sur l’objectif qui avait été fixé par Olivier Véran», le ministre de la Santé.

Le Pass vaccinal nouvelle étape dans la stratégie gouvernementale

Gabriel Attal a également annoncé lors d'un point pressse sur la situation sanitaire, que le variant Omicron gagnait du terrain et qu'il représentait notamment à Paris, une contamination sur trois. Face à cela le gouvernement a pris la décision d'ouvrir 2 millions de créneaux de vaccination. «Le virus accélère, nous accélérons aussi», a déclaré le porte-parole du gouvernement.

La vaccination n'est pas tout, «accélérer, c'est aussi mettre en place le pass vaccinal sans attendre». Le projet de loi sur le pass vaccinal devait être approuvé le 5 janvier 2022 pour entrer en vigueur dès la fin du mois mais «nous avons décidé d'avancer ce calendrier. Un Conseil des ministres extraordinaire se tiendra lundi 27 décembre». Le texte pourra être adopté dès la première quinzaine du mois de janvier.

Enfin, il a assuré que la proposition de Valérie Pécresse, candidate à la présidentielle pour LR, de prolonger d’une semaine les vacances scolaires n’est pas «du tout une hypothèse privilégiée» par le gouvernement. Le report de l’élection présidentielle en avril n’est pas non plus envisagé.