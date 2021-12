Grand Paris Express : près de 7 ans après le début des travaux, le tunnel de la ligne 15 est terminé

Quasiment sept ans jour pour jour après le lancement des travaux, le tunnel de la ligne 15 Sud du futur métro du Grand Paris est terminé.

Une nouvelle phase de travaux va désormais commencer, et il faudra encore patienter quatre ans pour que les stations soient terminées, avec une ouverture de la ligne prévue pour la fin 2025.

Mais en attendant, lors d’une cérémonie organisée à Créteil, le président de la Société du Grand Paris (SGP) Jean-François Monteils n’a pas hésité à se féliciter de la fin de cette étape. Il s’est même amusé a vanter «un grand courant d’air de 37km» résultant de l’achèvement des tunnels de cette ligne de métro.

«La plus longue ligne»

Celle-ci devra ainsi assurer la liaison entre Pont-de-Sèvres (Hauts-de-Seine) et Noisy-Champs (à la frontière de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne), en passant par le Val-de-Marne. Elle tracera un arc dans la banlieue sud de Paris et sera «la plus longue ligne d’Ile-de-France et de France», comme l’a fait savoir le président de la SGP.

De son côté, le maire de Villejuif et conseiller départemental du Val-de-Marne, Pierre Garzon, a lui aussi fait part de sa satisfaction à travers Twitter. «Emotion devant le dernier tunnelier de la 15 sud avec Jean-François Monteils… Merci aux femmes et aux hommes qui depuis tant d’années bâtissent le métro de demain», peut-on lire.

Émotion devant le dernier tunnelier de la 15 sud avec Jean-François Monteils, #SGP et @capitanioOliv @PBell_Lloch @HdeComarmond @JacquesJPMartin et @christianfavier. Merci aux femmes et aux hommes qui depuis tant d'années bâtissent le métro de demain. https://t.co/NvpL1eXIzJ pic.twitter.com/bgsddb54zE — Pierre Garzon (@PierreGarzon) December 20, 2021

Jean-François Monteils a également rappelé que les travaux de la ligne 15 Sud avaient débuté depuis mars 2015, et «dix tunneliers ont été sollicités pour creuser depuis avril 2018 les 33km de la ligne et 4km supplémentaire de raccordements».

Un tunnelier est une machine d’une dizaine de mètres de diamètre qui permet d’excaver des tunnels dans une variété de types de sols et de roches.