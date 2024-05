Ticket de bus à 5 euros pendant les JO : comment le payer moins cher ?

Plus que 77 jours avant le début des Jeux olympiques, et les nouveaux tarifs qui s’appliqueront dans les bus parisiens pendant l’événement ont été dévoilés. Si les prix s’envolent, il existe quelques méthodes pour payer moins cher.

Durant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, le mot d'ordre sera l'anticipation. Et pour cause : les tickets de bus de «dépannage» seront en vente au prix de 5 euros à bord des bus parisiens, indique la RATP et Ile-de-France Mobilités (IDFM). Ce tarif est deux fois plus élevé que le prix habituel.

Ainsi, si un usager n’a pas acheté de ticket avant de monter dans le bus, il se verra contraint de payer deux tickets unitaires à 2,50 euros, afin d'éviter d’imprimer des billets avec le nouveau tarif.

Acheter ses tickets avant le 20 juillet

Selon Ile-de-France Mobilités, cette augmentation sert à «financer le renfort de +15% de l'offre de transports le temps des JO de Paris 2024, qui représentent un coût supplémentaire de 250 millions d'euros». Outre le bus, les tarifs des autres transports en commun vont aussi subir une augmentation : 6 euros pour un billet de train et de RER hors de Paris (contre 5 euros actuellement), ou encore 16 euros le ticket de bus pour se rendre à Orly et Roissy.

Alors pour y échapper, plusieurs solutions sont envisageables. La première consiste à acheter son billet de bus au guichet ou en ligne. Le coût du ticket coûtera moins cher que dans le bus, puisque le prix est fixé à 4 euros entre le 20 juillet et le 8 septembre.

La seconde consiste à anticiper. Soit en achetant ses billets avant le 20 juillet à un guichet ou en ligne. Soit, si l’usager prend plusieurs moyens de transports, souscrire à un abonnement Liberté + afin de prendre le métro, bus, tram, en étant débité à la fin du mois. Le prix du ticket est fixé à 1,73 euro et son tarif ne bougera pas pendant les Jeux olympiques.