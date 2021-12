La Youtubeuse Mava Chou est morte à seulement 27 ans

Youtubeuse célèbre pour ses «vlogs» en famille, la jeune femme connue sous le nom de Mava Chou est décédée mercredi, annoncent ses proches.

«Je suis au regret de vous annoncer le décès de Maëva, survenu hier en fin de journée», a écrit sur Facebook son amie Marion, en utilisant le compte de la youtubeuse.

«Je vous demande de respecter sa famille en ne cherchant pas à en savoir plus. Cela ne regarde que ses proches», ajoute cette amie.

Sur sa chaîne YouTube comptabilisant 143.000 abonnés, la jeune femme de 27 ans partageait le quotidien de sa famille.

cyberharcèlement

Avec son mari, elle a été parmi les premières à produire ce genre de contenus, monétisés via des publicités et populaires auprès de certains parents et jeunes enfants.

Très exposée, la famille de quatre enfants a été victime de cyberharcèlement. Après plusieurs polémiques, le couple se sépare en 2020.

Dans sa dernière vidéo, la YouTubeuse faisait part de son état mental. Depuis deux ans, «ce n’était pas la grande forme», dit-elle face caméra. «Il y a des jours où ça va aller très bien et d’autres où ça va aller très mal».