Emily in Paris, saison 2 : quand un membre du gouvernement s'amuse du cliché du train de nuit

La saison 2 de la série Netflix «Emily in Paris» est sortie sur la plate-forme le 22 décembre dernier. Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que certains clichés soient moqués sur les réseaux sociaux. Sauf que cette fois, les railleries ont pris une ampleur politique.

Dans ses nouvelles aventures, l’héroïne, Emily Cooper, est amenée à voyager dans l’hexagone. Afin de découvrir les paysages français, cette dernière a décidé de prendre un train de nuit particulièrement luxueux pour se rendre dans la ville de Saint-Tropez (Var).

Une séquence qui n’a pas manqué de faire réagir les internautes, dont Joël Giraud, le secrétaire d’Etat chargé de la Ruralité. Sur son compte Twitter, il s’est gentiment moqué de l’image d’un train de nuit d’Emily Cooper en partageant un montage «Instagram vs réalité».

Bon, Emily in the train de nuit exagère peut-être en se rendant à Saint-Tropez… Mais avec le train de nuit, on peut tout de même se réveiller au cœur des Alpes et voyager dans des voitures totalement rénovées ! #EmilyInParis2 @NetflixFR pic.twitter.com/qh3Tv10c4D

— Joël Giraud (@JoelGiraud05) December 22, 2021