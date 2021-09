Emily in Paris : des images inédites de la saison 2 dévoilées

Des images issues de la saison 2 de la série Emily in Paris ont été mises en ligne ce 23 septembre. De quoi piquer la curiosité des fans qui attendent avec impatience de connaître la suite des aventures de l’héroïne américaine en France.

Ce que leur apprend en premier ces nouvelles images est qu’Emily (Lily Collins), fidèle à ses habitudes de fashionista, sera toujours aussi stylée dans la suite de la série de Darren Star.

« Ces premières photos de la saison 2 d’Emily in Paris arrivent en haute (couture, ndlr). », a même annoncé Netflix sur Twitter.

These Emily in Paris Season 2 first look photos are comin' in haute pic.twitter.com/lanU8UEpIP

