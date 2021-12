Coronavirus : 50 professionnels de santé interpellent Olivier Véran sur la circulation du virus chez les enfants

Dans une lettre ouverte publiée ce dimanche 26 décembre dans le JDD, 50 professionnels de santé interpellent le ministre de la Santé Olivier Véran sur le niveau de circulation du Covid-19 chez les enfants.

Ils s'inquiètent des conséquences sur la santé des plus jeunes et réclament des mesures pour freiner l'épidémie à l'école.

Dans cette lettre, ils rappellent que «depuis début novembre, plus de 300.000 enfants et adolescents ont été confirmés positifs au Covid-19» avec «plus de 800 enfants de moins de 10 ans et 300 adolescents de 10 à 19 ans hospitalisés en six semaines».

Pour ces médecins et scientifiques, l'école est sans conteste un lieu important de la transmission du virus, en prenant appui sur les nombreux clusters en milieu scolaire ces dernières semaines. «Un des premiers clusters du variant Omicron a été détecté également dans un de ces établissements», rappellent-ils.

Ainsi, les professionnels de santé demandent plusieurs moyens d'actions pour juguler le nombre de contaminations chez les enfants. Ils estiment notamment qu'Olivier Véran à la responsabilité de gérer la situation sanitaire dans les établissements scolaires