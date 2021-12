Coronavirus : la Belgique ressert encore la vis

Alors que les cas de Covid-19 et particulièrement du variant Omicron sont de plus en plus importants, le Premier ministre Alexandre de Croo a annoncé, le 22 décembre, de nouvelles restrictions sanitaires qui débuteront ce dimanche 26 décembre.

Le port du masque redevient obligatoire, le télétravail aussi dans la mesure du possible avec seulement un jour de présentiel par semaine. Il y aura une limitation à deux personnes d'un même foyer (hors enfants) pour faire les courses et des jauges limitant le nombre de personnes dans les magasins. Par ailleurs, les événements en extérieurs sont désormais interdits, ce qui veut dire que les cinémas, les salles de spectacles et les tribunes sportives vont fermer.

Si le monde de la culture se retrouve de nouveau touché, ces nouvelles mesures suscitent l'incompréhension chez les Belges qui ne manquent pas de la faire savoir.

Les belges en colère

Dès l'annonce des mesures, plusieurs cinémas ont écrit publiquement qu'ils refusaient de fermer, comme «Les Grignoux» qui ont publié sur leurs réseaux : «Nous resterons ouverts».

Les experts du GEMS, groupe de scientifiques qui conseillent le gouvernement belge sur la gestion de la pandémie, remettent également en quest ion les décisions prises. Marc Van Ranst, virologue, a déclaré lors de son passage à la RTBF : «La rupture de confiance est totale, à un moment où justement on en a besoin. (...) Il est clair qu'il faut prendre des mesures face à Omicron, mais c'est la manière de les prendre qu'on peut questionner.»

L'incompréhension se fait d'autant plus grande que les contaminations avaient baissé de 36% le 23 décembre dernier, ainsi que les admissions à l'hôpital.