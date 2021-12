Nord : une adolescente violée et torturée pendant plusieurs jours

Un homme âgé de 30 ans a été interpellé à Leers (Nord) le 26 décembre dernier en plein après-midi. Il est accusé d’agressions physiques et de viol par une adolescente âgée d'une quinzaine d'années qui affirme avoir été séquestrée pendant plusieurs jours à son domicile.

Comme le rapporte La Voix du Nord, c’est une voisine qui a retrouvé la victime. Alors qu'elle se trouvait chez elle, cette dernière a ainsi entendu des cris d’appels à l’aide provenant d’un appartement proche.

«J’ai réussi à relever le volet sur plusieurs décimètres. La fille était nue, je lui ai dit de prendre une serviette et ses affaires. Elle s’est ensuite glissée sous la persienne. (...) Elle était terrorisée, elle ne me lâchait plus, elle tremblait de partout. Elle est restée agrippée à moi jusqu’à l’arrivée des secours», a-t-elle témoigné auprès de nos confrères.

Le suspect était parti faire des courses au moment où l'adolescente a été découverte. Ce faisant, les services de police ont attendu qu'il revienne et l'ont arrêté un peu plus tard, à son retour.

Si l’enquête est en cours, le parquet de Douai dit ne pas avoir reçu de signalement pour enlèvement ou pour disparition concernant la jeune fille. Cette dernière affirme pourtant avoir fugué mercredi dernier de chez elle à Lille et avoir croisé le chemin de son agresseur sur la route le même jour.

Le suspect decrit comme étant «radicalisé»

Placé en garde à vue dès son interpellation, l’homme est décrit par son voisinage comme un célibataire solitaire et misogyne. Connu des autorités, des plaintes pour agressions sexuelles ont déjà été dressées contre lui par le passé.

Qualifié de «musulman radical» selon plusieurs témoignages, il aurait été signalé il y a deux ans par l'une de ses voisines : «il a crié «Allah Akbar» en pleine nuit. J’ai cru voir des bonbonnes de gaz, j’ai eu peur qu’il fasse sauter l’immeuble, j’ai appelé la police».

D’autres témoins disent encore l’avoir vu courir nu à plusieurs reprises. Après avoir passé une batterie d'examens, l'homme «atteint de troubles psychiatriques, est désormais hospitalisé dans un établissement spécialisé», a indiqué de son côté le parquet de Lille au site d'actualités policières Actu17.