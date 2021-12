Un joueur du RC Lens poursuivi pour des violences sur son épouse

Facundo Medina, joueur du Racing Club de Lens (Pas-de-Calais), sera poursuivi pour des violences sur son épouse.

Le footballeur argentin a été placé en garde à vue ce 26 décembre pour des «violences volontaires» sur sa compagne, dans la nuit du 24 au 25 décembre.

Les faits se sont produits lors d'une dispute à leur domicile d'Arras (Pas-de-Calais) en présence de plusieurs personnes, a indiqué à l'AFP Benoît Gauthe, substitut du procureur de la République d'Arras. Facundo Medina a «partiellement reconnu» les violences, a déclaré le parquet.

La garde à vue du défenseur a été levée à 13h. Mais «des suites seront données», a prévenu Benoît Gauthe. L'épouse de Facundo Medina a quitté leur domicile.

Via un communiqué, le RC Lens a évoqué «une affaire aux contours incertains» et a appelé «à la plus grande retenue». Le club «laisse le soin aux autorités compétentes de faire la lumière sur les faits». Facundo Medina, 22 ans, a intégré le RC Lens en 2020. Il évolue au poste de défenseur central.