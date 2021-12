Télétravail obligatoire : tout ce qu'il faut savoir

Le télétravail fait son grand retour. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce lundi 27 décembre qu'il redeviendrait obligatoire au minimum trois jours par semaine, en raison de la forte circulation du coronavirus et de son variant Omicron.

A partir de quand ?

La règle entrera en vigueur le 3 janvier. Jusqu'au 21 janvier, les salariés devront télétravailler au minimum trois jours par semaine, et quatre lorsque cela est possible. Cette mesure a été inscrite dans le protocole national entreprises (PNE).

Jusqu'ici, le télétravail était négocié au sein des entreprises. Le gouvernement se contentant de recommander deux à trois jours de télétravail par semaine.

Qui est concerné ?

Tous les salariés dont le métier peut être exercé en télétravail sont concernés. Ceux-ci sont essentiellement des cadres, et représentent 25 à 45% des travailleurs français, selon différentes enquêtes menées par le ministère de l'Economie.

A partir du 3 janvier, pour 3 semaines, nous rendons obligatoire le télétravail dans la #fonctionpublique 3 jours par semaine. J’invite par ailleurs les agents publics à télétravailler 4 jours par semaine s’ils le peuvent. Montrons à nouveau l’exemple, j’y serai très vigilante ! https://t.co/8M0MWBQkDH — Amélie de Montchalin (@AdeMontchalin) December 27, 2021

Les nouvelles mesures concernent également les agents de la fonction publique. Amélie de Montchalin, ministre de la Fonction publique, l'a précisé sur Twitter ce 27 décembre.

Pourquoi le télétravail est-il mis en place ?

Grâce au télétravail, le gouvernement espère limiter la flambée des contaminations. Le taux d'incidence - c'est-à-dire le nombre de personnes testées positives au Covid-19 en une semaine pour 100.000 habitants - s'élèvait à 759 ce 24 décembre... Alors que le seuil d'alerte est fixé à 50.

Diverses mesures ont donc été passées en revue pour limiter les clusters, c'est-à-dire les foyers épidémiques, en entreprise. L'obligation du pass sanitaire pour les salariés, un temps évoquée, a été écartée. Pas question non plus d'imposer le télétravail complet. Quelque 81% des salariés concernés souhaitent pouvoir télétravailler, d'après un sondage de l'institut Elabe, mais seulement un ou deux jours par semaine. Seuls 13% d'entre eux désirent le pratiquer quatre ou cinq jours.

Que risque un employeur s'il ne respecte pas la règle ?

Lors d'une réunion avec les partenaires sociaux ce 28 décembre, la ministre du Travail Elisabeth Borne a souligné que plusieurs entreprises restaient réfractaires au télétravail. Selon une étude de la Dares, le service statistique du ministère du Travail, 25% des Français le pratiquaient de manière régulière en novembre 2021, alors que ce taux atteignait les 40% début 2020.

Elisabeth Borne souhaite donc proposer un amendement au projet de loi pour mettre en place des sanctions plus dissuasives et plus rapides en cas de non-respect de la règle. Ces sanctions seront essentiellement administratives. Elles n'ont pas encore été précisées.

Dans un autre registre, le gouvernement devra également clarifier les aides apportées aux secteurs touchés par les nouvelles restrictions (interdiction de la consommation debout dans les bars, jauges dans les salles de concert...). Des décisions sur les durées d'isolement pour les personnes cas contact sont attendues d'ici à la fin de la semaine.