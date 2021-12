EuroMillions : voici les 10 plus gros gains remportés

Ce mercredi 29 décembre, un Français a remporté 80 millions d'euros à l'EuroMillions. S'il est devenu le 105e du pays à devenir millionnaire cette année grâce à la loterie, cette somme ne permet pas à l'heureux gagnant de rentrer dans le Top 10 européen.

Ce classement est toutefois dominé par un autre gagnant Français, qui a remporté le vendredi 15 octobre 2021 une cagnotte atteignant la somme record de 220 millions d'euros.

Ce montant historique, depuis le lancement de la loterie en 2004, peut être mis en jeu pendant cinq tirages consécutifs, avant d’être forcément remporté ou partagé. «A la fin de ce cycle, le plafond augmentera de 10 millions d’euros pour atteindre 230 millions d’euros. Le même mécanisme s’appliquera jusqu’à un plafond maximum de 250 millions d’euros», a expliqué la Française des jeux (FDJ) dans un communiqué. C'est pourquoi il n'est pas exclu que le record de 220 millions d'euros soit dépassé dans les mois qui viennent.

220.000.000 € (France, 2021)

Le 15 octobre 2021, un(e) joueur(se) français a remporté la somme record de 220 millions d'euros. Quelques 60 millions de tickets avaient été vendus dans toute l'Europe pour participer à ce tirage historique.

210.000.000 € (SUISSE, 2021)

Le 26 février 2021, un joueur suisse a remporté le super jackpot de 210 millions d'euros mis en jeu. Il s'agit du plus gros gain chez nos voisins Suisse.

200.000.000 € (FRANCE, 2020)

Le 11 décembre 2020, la cagnotte de 200 millions d'euros a été remportée par un heureux Français.

190.000.000 € (royaume-uni, 2019)

Le 8 octobre 2019, un Britannique a trouvé les bons cinq numéros et les deux étoiles, remportant la cagnotte de 190 millions d'euros mise en jeu à l'époque.

190.000.000 € (ESPAGNE, 2017)

Le 6 octobre 2017, un seul gagnant, en Espagne, a remporté le gros lot.

190.000.000 € (PORTUGAL, 2014)

Le 24 octobre 2014, un joueur et un seul pour toute l’Europe, au Portugal, a trouvé la combinaison gagnante.

190.000.000 € (ROYAUME-UNI, 2012)

Le 10 août 2012, les Bayford, un couple du comté du Suffolk (est de l'Angleterre), ont remporté la somme astronomique de 190 millions d’euros lors du tirage.

185.000.000 € (Royaume-Uni, 2011)

Le 12 juillet 2011, Chris et Colin Weir ont gagné 185 millions d'euros au tirage. Leur identité a été dévoilée peu après lors d'une conférence de presse. Leur billet gagnant a été acheté dans un magasin McColls de Largs, leur ville de résidence, dans le comté écossais de l’Ayshire.

169.837.010 € (France, 2012)

Le 13 novembre 2012, un joueur français a trouvé la combinaison gagnante, permettant de lui faire remporter la somme fabuleuse de 169.837.010 euros.

168.085.323 € (Belgique, 2016)

La nouvelle était tombée du site du journal LeSoir. Le grand gagnant du tirage EuroMillions du 11 octobre 2016 était un joueur belge.

Avec son jackpot de plus de 168 millions d’euros, il devenait - et est toujours - le plus grand gagnant belge depuis la création de la loterie européenne en 2004.