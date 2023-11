Probabilité EuroMillions : quelles sont vos chances de remporter le gros lot ?

Un jackpot qui fait rêver. Ce vendredi 1er décembre 2023, la cagnotte de l’EuroMillions s'élèvera à pas moins de 200 millions d’euros. Si la probabilité de gagner un gros lot est infime, d’autres gains sont plus accessibles pour les participants.

Les joueurs ont jusqu’à 20h15, ce vendredi 1er décembre, pour enregistrer leur participation et espérer briguer les 200 millions d'euros de gain.

Dans les faits, la probabilité de cocher à la fois les 5 bons numéros et les 2 bonnes étoiles – et de décrocher ainsi le pactole – est (très) mince. Selon les statistiques de la FDJ, elle n'est en effet que d'une chance sur 140 millions, ou 139.838.160, pour être plus précis.

Les joueurs ont en revanche une chance sur 3.107.515 de trouver les 5 numéros sans aucune étoile : c'est 45 fois plus que la probabilité de remporter le jackpot. Dans ce cas, et toujours selon des statistiques de la FDJ établies sur l'ensemble des tirages réalisés entre le 27/09/2016 et le 28/11/2023, le gain moyen ne s'élève «plus» qu'aux alentours de 46 000 euros.

«La valeur exacte des prix de chaque rang, y compris la cagnotte, est [néanmoins] calculée en fonction du nombre de billets vendus lors d’un tirage et le nombre de billets gagnants dans n'importe quel rang de prix», précise le site organisateur de tous les jeux de loterie en France. Le gain exact ne pourra donc être connu qu'après le tirage.

A titre de comparaison, gagner le jackpot ultime de l’autre jeu de tirage, le Loto, est plus accessible : une chance sur 19.068.840 (depuis sa nouvelle formule de 2008) d’après la FDJ.

L’EuroMillions ne fait pas que des perdants... et a même récemment fait plusieurs heureux dans l'Hexagone ! En septembre, ce n'est pas un mais deux Français (un homme puis une femme) qui ont remporté le jackpot à seulement 4 semaines d'intervalle. Les deux chanceux ont respectivement empoché 109 et 130 millions d'euros.

La probabilité de trouver 2 numéros reste tout de même nettement plus élevée : elle est d'une chance sur 22. Le gain s'avère quant à lui quelque plus modeste : à peine 4 euros. De quoi, si la super cagnotte venait à ne pas être remportée, financer une nouvelle grille le vendredi suivant...