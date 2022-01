Météo : une baisse brutale des températures attendue cette semaine

Jusqu'ici, 2022 s'est illustrée par une météo si clémente pour un mois de janvier qu'elle en paraît suspecte. Mais l'hiver n'a pas dit son dernier mot et devrait se rappeler à notre bon souvenir : un air polaire maritime est attendu en France cette semaine.

Un vaste système dépressionnaire progresse en effet depuis la Scandinavie vers le bassin méditerranéen. Il amène le froid, la pluie, le vent et sans doute même la neige avec lui.

Après la #douceur exceptionnelle, l'hiver revient la semaine prochaine avec une #chute_des_températures liée à l'arrivée d'une masse d'air polaire maritime. On rejoindra simplement les moyennes de saison ! Bonne nouvelle pour nos montagnes avec le retour de la #neige ! pic.twitter.com/a35C5nzkUp — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) January 1, 2022

Le temps cette semaine ||





Douceur se poursuit ces premiers jours de janvier. Baisse brutale T°C mercredi.





Lundi, mardi, temps perturbé sur moitié nord. Entre ven et dim, plusieurs perturbations traversent le pays.



https://t.co/Z813CJ2ABO





Banne (07) @infoclimat pic.twitter.com/CtqR085zzu — Météo-France (@meteofrance) January 3, 2022

Hier, lundi 3 janvier, le beau temps et la douceur étaient globalement toujours de mise dans le sud du pays, mais la pluie et le vent ont progressé dans la journée de la Bretagne vers le bassin parisien, la Normandie, les Hauts-de-France puis le Grand Est. Selon Météo France, cette perturbation va continuer à affecter la moitié nord de la France aujourd'hui, jusqu'à gagner la Nouvelle Aquitaine.

Les températures vont brutalement chuter à partir de demain, mercredi, rejoignant les moyennes de saison. La neige pourrait tomber sur les Vosges, le Massif central, le Jura et le nord des Alpes dès 300 mètres d'altitude. Sur la partie ouest des Pyrénées, les flocons apparaitront à partir de 500 mètres. Le mistral et la tramontane souffleront de manière soutenue, contribuant au froid ambiant.

Jeudi le beau temps sera de mise au sud, sauf en Corse où les averses seront nombreuses. La pluie tombera aussi sur la Bretagne et la neige se maintiendra à l'est, mais des éclaircies sont attendues en journée, des régions du sud-ouest jusqu'au nord de la Seine.

La fin de semaine sera davantage perturbée, avec plusieurs perturbations traversant le pays entre vendredi et dimanche. Au programme : pluie et neige en montagne, voire en plaine sur l'est du pays. Le pourtour méditerranéen sera davantage épargné mais les températures, elles, resteront de saison : l'hiver est enfin là.