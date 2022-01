DIRECT - Coronavirus : 9.202 classes actuellement fermées en France, un record depuis le printemps

La France fait face à une cinquième vague de l'épidémie de Covid-19, poussant le gouvernement à prendre de nouvelles mesures. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France ou dans le monde.

9.202 classes sont actuellement fermées, un record depuis le printemps dernier annonce le ministère de l'Éducation nationale.

Premières victimes de la crise du Covid-19, les jeunes ont eu plus de mal à accéder à un emploi en 2020 à la sortie des études avec la crise sanitaire, confirme une étude de l'Insee publiée jeudi. En moyenne sur l'année 2020, 68,3% des jeunes sortis de formation initiale depuis un à 4 ans - entre 2016 et 2019 - étaient en emploi.

C'est 1 point de moins qu'en 2019, alors que le taux d'emploi est resté quasi stable pour les personnes ayant achevé leurs études depuis plus longtemps, relève l'Institut national de la statistique.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a appelé à une équité dans le traitement contre le Covid-19 dans le monde. «Aussi bien au niveau des traitements et sur les suivis médicaux, nous avons besoin d'équité» a martelé le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"We need #VaccinEquity, treatment equity, test equity and health equity and we need your voices to drive that change.



Equity, equity, equity."-@DrTedroshttps://t.co/fjxtg9rZQ3

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 6, 2022